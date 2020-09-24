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24.09.2020 21:53
Рубрика: Культура

Мединский: Памятник Баранову попал в волну бегства США от своего прошлого

Текст: Елена Новоселова

Помощник президента РФ Владимир Мединский прокомментировал демонтаж памятника Александру Баранову в американском городе Ситка на Аляске.

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Статую правителя русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков переместят в местный исторический музей. Между тем памятник до сих пор стоял в историческом центре города, который до 1867 года носил имя Ново-Архангельск и являлся столицей русских владений в Северной Америке. Убрать его потребовала группа местных жителей, которая сочла, что он может оскорблять чувства представителей коренных народов.

"Сожалею, что памятник Александру Баранову на Аляске попал под волну бегства от собственного прошлого в США, - заявил Мединский. - Тем, кто забыл или усиленно старается забыть историю, поясню, что Баранов - это не какой-то угнетатель, расист и рабовладелец, а выдающийся предприниматель, человек, обустраивавший цивилизованные торговые, гуманитарные отношения между Россией и Америкой. А еще напомню слова самого Баранова, которые сами же американцы нанесли на постамент: "В этом регионе мы всегда сможем жить в согласии и мире". Видимо, кто-то сильно с ними не согласен".

Помощник президента РФ считает, что стоит рассмотреть возможность увековечения памяти об Александре Баранове в нашей стране.

Справка "РГ"

Александр Баранов - русский государственный деятель, путешественник, предприниматель, первый Главный правитель русских поселений в Северной Америке (1790-1818). В 1799 году основал на о. Ситка форт Новоархангельск, перенеся туда из Иркутска административный центр Русской Америки. В 1812 году по распоряжению Баранова в Калифорнии была основана крепость Форт-Росс - самое южное русское поселение в Северной Америке.

Памятник Александру Баранову работы скульптора Джоан Багби-Джексон был установлен в центре Ситке в 1989 году.

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