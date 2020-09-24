Минтруд предложил изменить подход к расчету прожиточного минимума и МРОТ

Новый подход к установлению прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда озвучил Минтруд России. Со следующего года ведомство предлагает отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.

"Прожиточный минимум для трудоспособного населения предложено установить на уровне 109% от данного показателя, для детей - 97%, для пенсионеров - 86%. Кроме того, Минтруд предлагает до 2026 года установить МРОТ на уровне 42% медианной зарплаты по стране", - пишет "Коммерсант".

Как отметили в Минтруде, механизм, при котором минимальный размер оплаты труда растет быстрее прожиточного минимума, может стать эффективным инструментом по преодолению бедности. Повышение прожиточного минимума в регионах предлагается проводить поэтапно в течение четырех лет. На переход к новой системе расчета понадобится 128,5 миллиарда рублей в следующем году, а к 2025-му еще 241,3 миллиарда. Соответствующие поправки в два федеральных закона были представлены Минтрудом и одобрены на вчерашнем заседании правительства, уточняет издание.

Ранее в Минтруде заявили о готовности обсуждать введение почасовой оплаты труда. Такая инициатива включена в предложения к проекту генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021-2023 годы. Говорить о конкретных нормах пока преждевременно, так как вопрос требует детальной проработки. И будет утверждаться на площадке Российской трехсторонней комиссии, уточнили в пресс-службе ведомства.