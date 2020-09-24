Мобильный всемирный конгресс состоится в июне 2021 года

Новости

Премьер Италии исключил введение карантина в стране 11:43
В Европе впервые начали использовать собак для выявления больных COVID 11:42
Задержаны виновные в крушении поезда под Липецком 11:32
Физлиц могут приравнять к иноагентам за сбор данных для зарубежных структур 11:31
Мишустин обсудил с Володиным проект бюджета 11:24
Как мегаполисах оценили идею о бесплатном транспорте и платных дорогах 11:20
Власти Израиля ужесточили карантин 11:17
АвтоВАЗ выпустил 30-миллионный автомобиль 11:08
Набережную рядом с памятником Петру I отремонтируют до ноября 11:08
Минобороны РФ досрочно получило третий в 2020 году полк С-400 "Триумф" 11:05
В Совфеде поддерживают новую методику расчета МРОТ 11:03
Парламентарий из Крыма посоветовал Зеленскому собираться в Сибирь 11:03
Япония возобновляет авиасообщение с Китаем 10:59
В Москве среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за 2 недели составляет 0,3% 10:51
Более 60 тысяч японцев лишились работы из-за коронавируса 10:40
Жителей Японии восхитил российский атомный ледокол "Арктика" 10:38
Пушков ответил на слова Зеленского о планах РФ разделить мир на сферы влияния 10:37
Премьер Суга готовится к телефонным переговорам с Путиным 10:36
В Кемерове дело совладельца "Зимней вишни" направят в суд 10:32
Москалькова обратилась в ООН по вопросу захваченных в Нигерии моряков 10:31
"Черную вдову" снова перенесли, а вместе с ней - другие проекты Disney 10:30
Названы лучшие места для заключения брака осенью в Москве 10:07
В России предложили выделять беременным места на парковках 10:02
Что обсудят участники белорусско-российского молодежного форума 10:00
В Крыму раскопали улицу античной Акры 09:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
24.09.2020 10:26
Рубрика: Digital

Мобильный всемирный конгресс состоится в июне 2021 года

Текст: Иван Черноусов

Крупнейшая телекоммуникационная выставка - Мобильный всемирный конгресс (MWC) - состоится в июне 2021 года в Барселоне. Об этом сообщают организаторы выставки, ассоциация GSMA.

Apple выпустит маленький и дешевый iPhone 12. Характеристики и цена

По их мнению, перенос мероприятия с начала весны на середину лета позволит обеспечить безопасное проведение такого крупного мероприятия, как MWC, несмотря на пандемию коронавируса. Выставка была запланирована ассоциацией на начало марта, но согласно сообщению организаторов, теперь пройдет с 28 июня по 1 июля.

Традиционно на MWC приезжают более 100 тысяч человек. В этом году выставка была в последний момент из-за массового отказа ИТ-компаний приехать в столицу Каталонии.

Digital Технологии

Главное сегодня

В Совфеде поддерживают новую методику расчета МРОТ
Герман Греф официально объявил о новом бренде Сбербанка - "Сбер"
Посольство РФ призвало власти США бороться с COVID-19, а не с российской вакциной
Пушков ответил на слова Зеленского о планах РФ разделить мир на сферы влияния
Программа туристического кешбэка может войти в нацпроект по туризму