Мобильный всемирный конгресс состоится в июне 2021 года

Крупнейшая телекоммуникационная выставка - Мобильный всемирный конгресс (MWC) - состоится в июне 2021 года в Барселоне. Об этом сообщают организаторы выставки, ассоциация GSMA.

По их мнению, перенос мероприятия с начала весны на середину лета позволит обеспечить безопасное проведение такого крупного мероприятия, как MWC, несмотря на пандемию коронавируса. Выставка была запланирована ассоциацией на начало марта, но согласно сообщению организаторов, теперь пройдет с 28 июня по 1 июля.

Традиционно на MWC приезжают более 100 тысяч человек. В этом году выставка была в последний момент из-за массового отказа ИТ-компаний приехать в столицу Каталонии.