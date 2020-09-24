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24 сентября 2020 г.

Указ губернатора Новгородской области от 23 сентября 2020 года № 535 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

Дата подписания 23 сентября 2020 г.
Опубликован 24 сентября 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Новгородской области от 6 марта 2020 года № 97 "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":

1.1. Изложить в подпункте 5.3 пятый абзац в редакции:

"при нахождении в помещениях организаций (независимо от формы собственности), индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 111 указа.";

1.2. Дополнить пунктом 111 следующего содержания:

"111. Обязать педагогических работников использовать средства индивидуальной защиты (маски и респираторы) в помещениях государственных областных и муниципальных образовательных организаций Новгородской области вне времени проведения занятий для обучающихся.

Обязать использовать средства индивидуальной защиты (маски и респираторы) иных работников государственных областных и муниципальных образовательных организаций Новгородской области, а также посетителей (за исключением обучающихся) в помещениях указанных организаций.".

2. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин



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