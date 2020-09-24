Обама призвал американцев присылать ему СМС в день выборов

Бывший президент США Барак Обама в своем Twitter предложил американцам попробовать "что-то новенькое". Он опубликовал номер телефона и попросил присылать на него СМС с планами на предстоящие президентские выборы.

"Если вы находитесь в Соединенных Штатах, отправьте мне текстовое сообщение по телефону 773-365-9687", - говорится в публикации. Политик просит американцев писать, как дела, что они думают и как планируют голосовать. Обама отметил, что он время от времени будет на связи и пообещал тоже делиться своими мыслями, пишет РИА Новости.

Ранее Барак Обама поддержал кандидатуру своего бывшего вице-президента Джозефа Байдена на пост президента страны. По словам Обамы, "выбрать Джо своим вице-президентом было одним из лучших решений, которые я когда-либо принимал. Мы стали близкими друзьями. Я считаю, что у Джо есть все качества, которые нужны президенту сейчас".

Президентские выборы в США состоятся третьего ноября этого года. В ряде штатов уже началось досрочное голосование. Республиканец Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.