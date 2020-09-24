Через полгода всеобщей борьбы с коронавирусом появилась первая опера, написанная, как утверждает инициатор проекта, молодой английский дирижер Оливер Зеффман, основатель и руководитель оркестра Академии Святого Мартина, - для социально дистанцированного мира. Восемь композиторов из разных стран написали восемь арий на актуальную тему, которые исполнили восемь оперных певцов. При этом никто ни с кем в реальности не встречался - все работали на расстоянии. В итоге получилась первая опера, снятая на "айфон".

Россию в проекте представил композитор Илья Демуцкий, написавший арию "Всему виной, по ходу, космос" на слова Алексея Барышникова, которую исполнил баритон Андрей Кимач. А единое целое в виде сорокаминутного фильма под говорящим названием "Восемь песен из изоляции" создали Оливер Зеффман и режиссер Билли Бойд Кейп. Релиз эксклюзивно на Apple Music назначен на 25 сентября. Накануне премьеры Оливер Зеффман рассказал "РГ" не только о проекте и зарождении нового жанра в искусстве, но и о своей любви к России.

Оливер, вы выбрали 8 эпизодов. Восьмерка воспринимается как символ бесконечности. Вы полагаете, что теперь карантины и жизнь в онлайне человечество будут преследовать постоянно?

Оливер Зеффман: Я не знал, что восемь - это символ вечности… Все немного прозаичнее: несколько лет назад я делал российскую премьеру "Восемь песен для безумного короля" Питера Максвелла Дейвиса в Санкт-Петербурге. И когда задумывал свой новый проект, вспомнил об этом. Поэтому "Восемь песен из изоляция" - это просто восемь, потому что надо было остановиться на каком-то числе, чтобы проект не оказался затянутым.

Трудно было привлечь композиторов и солистов к проекту?

Оливер Зеффман: Нет. Сегодня даже у самого известного певца или композитора работы меньше, чем было обычно. И я подумал, что такой проект будет интересен сегодня для музыкантов, и не ошибся.

Сейчас театры, концертные залы вопреки всему пытаются вернуться к обычной жизни, а для артистов слово online теперь имеет негативную коннотацию: все хотят выступлений в формате live / offline. У вашего проекта намечено какое-то развитие в формате реального театра?

Оливер Зеффман: Возможно, наш проект немного задержался. Но кризис еще не миновал, в мире еще много ограничений и в любом случае уже понятно, что жизнь театров и концертных залов не будет прежней. Театры и филармонии, в один момент лишившись публики, стали размышлять, что делать, чтобы не потерять контакт с аудитории, понимая, что архивные записи - это хорошо, но они не могут выручать постоянно. Думаю, что наш фильм будет интересен именно сейчас, когда, мне кажется, артистам нужно серьезно, в глобальном масштабе задуматься о создании абсолютно нового, специального продукта для виртуальной аудитории, что может стать отдельной темой в исполнительском искусстве.

Я выбирал композиторов, которые мне очень нравятся, с кем мне было бы интересно поработать

Почему вы выбрали Apple в качестве платформы для продвижения проекта?

Оливер Зеффман: Apple поддерживает наш проект. Я не могу сказать, что они наши эксклюзивные партнеры, но деньги они тоже вложили и предоставили нам двадцать айфонов, так как весь фильм снимался на айфоны. И в этом тоже была часть художественного замысла, за которую отвечал уже не столько я, сколько режиссер Билли Бойд Кейп.

Вы думаете, какой из номеров может стать, например, популярным телефонным рингтоном?

Оливер Зеффман: Честно говоря, мне кажется, они все потрясающие и доступны, в хорошем смысле слова. У Нико Мьюли очень красивая музыка и у Томаса Адеса тоже… Но что станет шлягером - это всегда загадка, которую все композиторы мечтают раскрыть.

Как так получилось, что в проекте не представлены такие важные для оперного искусства языки как итальянский и немецкий?

Оливер Зеффман: Но в нашем проекте есть английский, русский, французский, китайский, а также венгерский языки. Честно скажу, я выбирал композиторов, которые мне очень нравятся, с кем мне было бы интересно поработать. И я рад и горжусь, что среди авторов "Восьми песен" такие композиторы как Джулиан Андерсон или Илья Демуцкий, представляющий Россию. Это замечательные лаконичные произведения, которые рассказывают о том времени, которое мы все проживаем и обращаются к будущему. Не рискну сравнивать "Восемь песен" с "Ленинградской симфонией" Шостаковича, прозвучавшей в блокадном городе, но, надеюсь, что-то значимое для сегодняшнего дня в нашей идее тоже заложено.

Оливер, вы очень неплохо говорите по-русски и даже год стажировались в Петербургской консерватории. Откуда у вас такой интерес к России?

Оливер Зеффман: Я русский начал учить еще в школе по собственной инициативе, мне был очень интересен язык своей необычностью. Потом продолжил занятия в университете. В Англии, когда учишь иностранный язык, ты должен поехать в ту страну, чей язык учишь. А к тому моменту я уже начал постигать дирижирование и хотел, чтобы это было моей работой в дальнейшем, - так я оказался в Петербурге, потому хотел учиться в знаменитой на весь мир консерватории. И мне очень повезло работать рядом со многими дирижерами из числа самых успешных и замечательных. Но, наверное, самым большим открытием для меня стала ассистентура у Валерия Гергиева, что было уже в Люксембурге. Конечно, я и до того момента знал, что с разными дирижерами оркестр звучит по-другому. И вот утром репетиция "Фантастической симфонии" была у меня, а после обеда появился Гергиев. И уже через полчаса оркестр было не узнать - он звучал абсолютно иначе. Это какое-то волшебство, которого Гергиев добился от музыкантов одним движением кисти…

Хочу сказать, что в Петербурге мне понравилось абсолютно все. Я влюбился и в страну, и в язык, по-настоящему подружился со многими людьми. И я очень счастлив, когда мне выпадает шанс вернуться в Петербург с гастролями. Надеюсь, что границы скоро откроются, и мы вновь обретем возможность общаться не только по видеосвязи.