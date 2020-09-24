Опрос: 45% россиян считают, что волонтеры реально помогают людям

Почти три с половиной миллиона человек, а точнее 3 451 753 - получили адресную помощь от добровольцев во время пандемии. Доставка часто бесплатных лекарств и продуктов, психологическая и юридическая помощь - всем этим занимались 19 тысяч добровольцев. Причем, это лишь те, кто назвали свои имена, на самом деле их было больше, многие хотели помогать анонимно. В Общественной палате подвели итоги волонтерской активности во время пандемии и решили, что делать дальше.

Волонтеры сегодня, согласно исследованиям, находятся на четвертом месте в рейтинге доверия граждан, опережая "общественные организации": 20 процентов россиян готовы доверять им. 45 процентов россиян считают, что волонтеры реально помогают людям, а надежды, связанные с волонтерами, обычно оправдываются.

Общество охотно пользуется волонтерской помощью. Для обозначения добровольцев возникла даже новая социологическая формула "активный класс".

- Это был очень крутой проект, - оценивает результаты развернувшейся во время пандемии акции добровольцев #МыВместе председатель Совета ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Несколько встреч с главой государства, поддержавшего идею организации, лучшее, по его мнению, тому свидетельство. Поэтому опыт стоит продлить и "на мирное время".

В частности, продолжить помощь добровольцев пожилым людям и ветеранам войны. Последних немного - 55 тысяч, и они точно не должны остаться без волонтерского внимания. Стариков, нуждающихся в помощи добровольцев, больше, но и их нельзя выпускать из поля зрения, считают волонтеры.

Второй важный опыт, который не стоит прерывать - во время пандемии с людьми работали 20 служб психологической помощи, этим занимались 7 000 психологов. Такую команду тоже нельзя потерять, ее опыт точно пригодится в самых разных чрезвычайных ситуациях, психологическая помощь во время которых обычно хаотична.

Наконец, в акции добровольческой помощи #МыВместе приняли участие более 2 000 бизнескомпаний, помогавших добровольцам оказывать болеющим и находящимся на самоизоляции людям всю нужную помощь. Это тоже важный отряд, который бы не хотелось утратить волонтерам.

Заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, награждая добровольцев грамотами, отметил, что во время пандемии стало очевидно их моральное лидерство. Они проявили самые лучшие человеческие нравственные качества и умение давать быстрые ответы на очень острые вопросы. Во время пандемии в России была явлена сплоченность общества, которую другие страны, по мнению Александра Журавского, не показали. "Мы нация, готовая учиться из опыта других, но и у нас есть чему поучиться", - сказал он, подчеркнув, что лучшие кейсы и лучшие практики волонтеров достойны внимания всего мира.

Сегодня в России, по опросам социологов, люди с опытом волонтерского движения насчитывают более 20 миллионов человек. И поскольку почти все они обрели в обществе моральное признание, сейчас стоит вопрос об учете экономического вклада добровольцев, волонтеров и НКО. Его подсчет может стать хорошим аргументом для регионов, которые не понимают, зачем финансировать НКО и добровольцев.

Среди интересных тенденций последнего времени - наблюдается рост экологического волонтерства, для которого часто важна поддержка Минприроды. Наводнение в Нижних Сергах, случившееся летом этого года, подтвердило запрос на развитие добровольчества в чрезвычайных ситуациях и координации гуманитарной помощи.

Очень важны городские новации и работа волонтеров на развитие территорий и благоустройство городов.

Наконец, волонтеры уверены, что стоит внимательно собирать лучшие добровольческие практики и тиражировать их, в том числе и рассылая в регионы.

Грантовый фонд для развития волонтерского движения в этом году должен составить 90 миллионов рублей, и интересные проекты не должны остаться без поддержки.