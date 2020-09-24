Украина официально отказалась признавать избрание Александра Лукашенко президентом Беларуси. Об этом после десяти часов консультаций и совещаний на высшем киевском уровне сообщил глава местного МИД Дмитрий Кулеба. Судя по тексту, опубликованному министром, участники совещания попросту ждали начала рабочего дня в Госдепе, откуда на самом деле и прибыла "официальная позиция" Украины.

Еще совсем недавно Зеленский улыбался на встрече с Лукашенко, а теперь по указке США не признает его легитимность. Фото: Петр Сивков/ ТАСС

"Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя инаугурация Александра Лукашенко не означает его признания легитимным главой государства", - написал поздно вечером в Twitter Кулеба. Это заявление почти дословно повторяет ранее сделанное заявление госдепа с непризнанием выборов в Беларуси. Поэтому, чтобы лишний раз подчеркнуть схожесть помыслов Киева и Вашингтона, спустя час после опубликования записи на мове Кулеба продублировал тот же текст и на английском.

Крах украинско-белорусских отношений случился за какие-то два месяца. Еще за неделю до выборов Дмитрий Кулеба зазывал минского коллегу Владимира Макея в качестве почетного гостя на саммит так называемого "Люблинского треугольника", очередного антироссийского союза. Сразу после начала протестов Кулеба заявил, что на белорусском направлении его интересует только ослабление Союзного государства. Теперь же шлет коллеге возмущенные ноты - например, после осмотра белорусскими пограничниками автомобиля украинского посла. Но эти бумаги в Минске сегодня уже оставляют без рассмотрения.

И если глава МИД Украины считывает и тут же громко озвучивает мысли западных хозяев, то президент Зеленский больше не спешит с декларациями международного масштаба. Возможно, в его окружении нашелся человек, который донес до украинского лидера цифру прогнозных экономических потерь Незалежной из-за "усиления контроля на границе" со стороны Беларуси и вероятных санкций со стороны Минска в ответ на недружественное поведение Киева. Речь идет о сотнях миллионов долларов - ведь в прошлом году товарооборот между странами составил почти 6 миллиардов долларов, из которых украинский экспорт - всего 1,7 миллиарда. И с этой меркантильной точки зрения Беларусь, с учетом ее пограничного и транзитного потенциала, была куда ценнее для Киева в качестве партнера, чем почти все страны ЕС. Но, когда ты лишен права на собственную, не зависящую от заокеанских веяний внешнюю политику, о взаимовыгодной торговле приходится забыть.

Ситуация в Беларуси сегодня бьет по рейтингу и реноме Зеленского: на фоне Александра Лукашенко, подтвердившего свой политический опыт и вес, заметнее становится отсутствие всего перечисленного у Зеленского. Если же называть вещи своими именами, то с точки зрения западных покровителей он - бесправный объект, который должен исполнять приказы, и они такого отношения к украинскому президенту уже не скрывают.

Пока глава МИД Украины зачитывает мысли западных хозяев, Зеленский молчит

Самый последний пример - печальная судьба закона о локализации производства. Казалось бы, впервые за многие годы правительство Украины решило сделать действительно нечто полезное для промышленности - повысить долю местных комплектующих в машиностроительной продукции. Но, поскольку украинское машиностроение могло стать конкурентом западному даже на внутреннем рынке, законопроект сразу был заблокирован в парламенте прозападными депутатами. Гвоздь в крышку гроба украинских производств забил в среду посол ЕС на Украине Матти Маасикас: "Текст законопроекта идет против Соглашения об Ассоциации, против общего соглашения о преференциях ВТО, насколько я знаю, и против других международных обязательств Украины. Наш месседж в этом отношении очень ясен", - заявил дипломат, обладающий в стране пребывания очевидно большим весом, чем президент. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, побывавший на днях в Киеве, в свою очередь похоронил все попытки Зеленского на получение контроля за антикоррупционной вертикалью - всеми агентствами, бюро, специальными прокуратурами и судами, заботливо создаваемыми по западным лекалам. Верховная рада с подачи президента попыталась изменить процедуру назначения руководителей у пары этих институций. Но это вызвало гнев послов G7 и непосредственно Борреля, поставившего условия предоставления следующего транша МВФ в зависимость от кадровой политики Украины и ее лидера.