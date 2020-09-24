Правительство утвердило новые правила техосмотра

Напомним, что в следующем году вступают в силу поправки в закон о техосмотре. Отдельные его положения начинают действовать в разное время, но основные поправки с 1 марта. Но чтобы проводить техосмотр по новому закону, требуются и новые правила. Вот они и появились. Что в них нового, с чем автомобилисты еще точно не сталкивались?

Итак, диагностирование производится в соответствии с требованиями к производственно-технической базе, фотографическому изображению транспортного средства и точности определения координат места проведения техосмотра. Напомним, что в соответствии с поправками в закон, при проведении техосмотра в обязательном порядке делаются две фотографии: до и после диагностики. Эти фотографии вместе с координатами места съемки вносятся в единую автоматизированную информационную систему техосмотра ЕАИС ТО. Координаты места съемки при этом не могут быть дальше 150 метров от пункта ТО.

Сделано это для того, чтобы избавиться от сложившейся практики торговли диагностическими картами, когда автовладельцы приобретают их, не проходя техосмотра. Так хотя бы точно будет установлено, что тот или иной автомобиль на диагностику все-таки приезжал.

Также напомним, что диагностические карты будут сразу оформляться именно ЕАИС ТО. Перед началом диагностики в соответствии с новыми правилами, оператор должен убедиться в соответствии идентификационного номера автомобиля или кузова, рамы, кабины тому, что написано в свидетельстве о регистрации или паспорте транспортного средства. Если номера не совпадают, или, не дай Бог, не совпадает марка или модель машины, то есть ее нельзя идентифицировать по данным документам, то оператор вносит в ЕАИС ТО информацию об отказе от проведения услуги, указывая ее причины.

Несколько раз прописано в документе моменты оплаты. Оплатить услугу автовладелец должен до начала диагностики, это будет своеобразным подтверждением заключения договора. При отказе от оплаты оператор может отказать в оказании услуги. Стоимость ТО устанавливает оператор. Но она не может превышать предельный размер, установленный региональными властями по методике, разработанной федеральной антимонопольной службой. Кстати, сейчас ФАС разрабатывает новую методику. Цены, установленные по старой методике, не оправдывали затрат на техосмотр даже без фотофиксации.

По результатам осмотра оформляется диагностическая карта в ЕАИС ТО и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью технического эксперта. По желанию автовладельца она также выдается на бумажном носителе с подписью эксперта и печатью оператора.

Отдельно прописаны требования по проведению техосмотра вне пунктов ТО с помощью передвижных диагностических линий. Применяться они будут в тех муниципальных образованиях, где не соблюдаются нормативы минимальной обеспеченности пунктами ТО - есть и такие. При этом работать передвижные диагностические линии смогут только в границах того региона, в котором расположен пункт ТО соответствующего оператора.

В постановлении прописан порядок аннулирования диагностической карты. Аннулировать ее сможет орган государственного надзора - в данном случае это ГИБДД - если установит, что автомобиль не проходил диагностики, или было выявлено несоответствие машины требованиям безопасности, но на нее все равно оформили диагностическую карту. Сведения об аннулировании вносятся в систему ЕАИС ТО одновременно с принятием решения о привлечении к ответственности оператора техосмотра. При этом ГИБДД в течение трех дней должно проинформировать об аннулировании диагностической карты владельцев машины, ее собственника, страховщика, застраховавшего ОСАГО, а также Российский союз автостраховщиков.

Что в этом случае делать владельцу такой машины? Пока не доказана его вина в приобретении такой карты, ему ничего не грозит. Потребуется снова пройти техосмотр. Договор ОСАГО по причине аннулирования диагностической карты расторгнут не будет. Но если без техосмотра автовладелец попадет в ДТП по собственной вине, то страховая компания возместит причиненный им ущерб, а затем выставит регресс.

И еще один важный момент: исправлена ошибка в постановлении правительства, утвердившем действующую форму диагностической карты. Дело в том, что начиная с 4 августа этого года все автомобили, прошедшие техосмотр, считались автобусами. Именно так было предусмотрено в этом документе. Новое постановление утвердило новую форму диагностической карты, которая начнет действовать через неделю. В ней "автобусы" заменили на "транспортные средства".