Путин отметил высокий уровень конкуренции на прошедших выборах

"Отмечу, что выборы прошли с высоким уровнем конкуренции, был представлен самый широкий спектр партий, кандидатов. При этом Центральная избирательная комиссия, общественные наблюдатели зафиксировали снижение числа жалоб и сообщений о нарушениях по сравнению с выборами прошлого года", - заявил он.

Также Владимир Путин обратил внимание на трехдневное голосование, отметив, что оно позволило учесть мнение тех, кто в силу самых разных причин до этого не всегда добирался до избирательного участка. "На выборах были соблюдены все необходимые меры предосторожности, связанные с коронавирусной инфекцией, чтобы само участие в избирательном процессе было максимально безопасным для граждан", - заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что результаты прошедшей кампании говорят о доверии к главам регионов. "Результат, который вы получили на выборах, он связан с доверием, которое вам граждане оказали, и с ожиданиями результатов вашей работы. Не подведите тех людей, которые оказали вам такое высокое доверие", - сказал Владимир Путин в заключении встречи.