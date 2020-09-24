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24.09.2020 16:06
Рубрика: Экономика

Путин: Ситуация с безработицей в РФ лучше, чем во многих странах

Текст: Александр Проценко
Ситуация с безработицей в России лучше, чем во многих странах, но рост на 1,7% является тревожным сигналом. Об этом заявил президент Владимир Путин в Ново-Огарево на встрече с избранными губернаторами.

Президент напомнил, что перед началом пандемии уровень безработицы в России был 4,7%, а сейчас 6,4%. То есть, рост на 1,7%. "В целом, это гораздо лучше, чем во многих других развитых экономиках, но все-таки сигнал тревожный, который говорит нам о том, что мы должны таргетировать эту проблему, уделить ей максимальное внимание", - сказал Путин.

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Глава государства призвал новых руководителей регионов работать с людьми и бизнесом, помогать на местах, используя все предложенные правительством инструменты поддержки. Он также посоветовал формулировать и свои предложения на региональном уровне, чтобы люди могли искать новые места работы и приобретать новые профессии. "Я вас прошу внимательным образом лично заниматься этим вопросом - всех руководителей субъектов Федерации, а не только тех, с которыми мы сейчас проводим встречу после избрания", - сказал президент.

Обращаясь к новому губернатору Калужской области Владиславу Шапше, который затронул тему безработицы, Путин подчеркнул, что регион обладает уникальным географическим положением - расположен недалеко от Москвы, что привлекает инвесторов, в том числе иностранных. "Надо сказать, что прежнему руководителю региона удалось так выстроить работу, что эти естественные преимущества были использованы по максимуму. Я очень рассчитываю на то, что и вам, Владислав Валерьевич, продолжая то, что было сделано предшественником, удастся развивать регион дальше по такому же позитивному сценарию", - подытожил Путин.

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