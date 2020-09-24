Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

В Нобелевский комитет в Осло поступила заявка на выдвижение президента России Владимира Путина на премию мира в 2021 году.

Заявку направил академик, писатель Сергей Комков​​​.

Письмо было направлено 9 сентября, и уже 10 сентября оно поступило в штаб-квартиру Нобелевского комитета.

На пресс-конференции академик сообщил, что сразу после получения этой заявки американцы номинировали своего президента Дональда Трампа. "После этой заявки началась буквально бешеная реакция со американской стороны", - рассказал он.

Прием заявок закончится в начале октября. Затем их рассматривают, и в конце марта - начале апреля Нобелевский комитет отправляет письма, в которых уведомляет, что заявка принята и рассмотрена, зарегистрирована, пояснил Комков процедуру.

Сколько бы заявок ни поступило на эту премию, "наш претендент - номер один", заключил академик.