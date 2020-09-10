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10.09.2020 03:39
Рубрика: В мире

Норвежский депутат номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира

Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST

Депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде номинировал президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за "усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире".

Фото: AFP/Mandel NGAN
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По его мнению, в попытках установить мир между государствами Трамп сделал больше, чем большинство других номинантов на Премию мира. Об этом депутат заявил в интервью телеканалу Fox News.

В письме, направленном в Нобелевский комитет, Тибринг-Гедде отметил, что администрация Трампа сыграла ключевую роль в установлении отношений Израиля и ОАЭ. Политик считает, что после этого и другие страны региона могут последовать примеру ОАЭ, пишет РИА Новости.

Сам Трамп уже поблагодарил в Twitter за выдвижение его кандидатуры. Позже за полчаса он ретвитнул 17 сообщений о своем выдвижении на Нобелевскую премию мира.

Напомним, в 2019 году хозяин Белого дома заявлял, что достоин Нобелевской премии мира. На тот момент своими главными достижениями Трамп считал налаживание отношений с КНДР и лично с Ким Чен Ыном, а также предотвращение гибели мирных жителей в Идлибе.

В мире США Дональд Трамп

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