Собянин: В Москве серьезный рост госпитализаций с коронавирусом

Он сказал: "Помимо выявляемости, мы видим и серьезный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется".

Глава города напомнил о необходимости соблюдать меры профилактики по COVID-19. И прежде всего масочный режим и ношение перчаток в общественных местах и на транспорте.

Напомню, за последние сутки в столице выявлено 1 050 новых случаев коронавируса. Столько в Москве было в марте, на подъеме пандемии.