В "Автодоре" предложили новый вариант проекта северного обхода Твери

Госкомпания "Автодор" предложила новый вариант строительства третьего этапа трассы М-11 "Нева", который обсудили в рамках рабочей встречи председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Об этом сообщили в госкомпании.

Вариант предусматривает прохождение автодороги через реку Волга, как и в прошлом варианте. Далее планируется обойти русло реки Тверец, водозаборные узлы, скважины Тверского водоканала и рекреационную зону рядом с городом.

Первый вариант проектной документации этого участка трассы, разработанный в 2009-2012 годах, получил положительное заключение Главгосэкспертизы России в 2014 году. Но за шесть лет территория в районе города Твери динамично развивалась, потому потребовались корректировка и актуализация проектных решений.

В рамках нового варианта проекта створ дороги предлагается перенести за реку Тверец, дальше от рекреационной зоны, которая популярна у жителей Тверской области. Это положительно скажется на экологической обстановке и даст возможность Твери как крупному региональному центру развиваться на север без риска того, что дорога станет частью его уличной дорожной сети. С 2008 года Тверь активно развивалась как раз в сторону реки Тверец, отмечают в госкомпании.

По проекту предполагается строительство четырехполосного участка длинной более 60 километров дороги IА технической категории, по которой можно будет развивать скорость в 130 км/ч, как и на других участках М-11 "Нева". На обходе будет два пункта взимания платы и четыре площадки отдыха, оснащенные современными санитарными модулями.

Будет построено 35 искусственных сооружений, общей протяженностью более трех километров. Среди них - мост через реку Волга (на 155 километре). Кроме того, для повышения транспортной доступности города Твери и прилегающих территорий предусматривается устройство дополнительных транспортных развязок.

Проектирование планируется закончить в 2021 году.