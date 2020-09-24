В Дептрансе рассказали, как не ошибиться при оплате парковки

Около 40 процентов водителей, которые этим летом обжаловали штраф за неоплату парковки, были оштрафованы из-за собственных ошибок, допущенных случайно. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

В связи с этим в ведомстве попросили водителей быть внимательными, оплачивая парковку. Перед оплатой необходимо проверить номер автомобиля и парковочной зоны, а также убедиться, что вы не встали на место для грузовиков или автобусов и вносите плату вовремя, а не через 10-20 минут после начала стоянки.

Например, телефон может ошибочно определить ваше местоположение и предложить неправильную парковочную зону. Если этого не заметить, то придет штраф. При этом разные парковочные зоны иногда могут находиться на разных сторонах одной улицы, то есть шанс ошибки довольно велик.

"Если же вы до конца дня заметили, что ввели неправильные данные или забыли продлить парковку - ошибку всегда можно исправить в приложении "Парковки Москвы", - напоминают в Дептрансе.