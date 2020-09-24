В Курске завели дело на избившую сына в такси мать

В Курске завели уголовное дело на мать, которая материлась и била сына в такси. Напомним, что запись этой поездки была сделана видеорегистратором таксиста, попала в социальные сети и стала поводом для проверок правоохранителей.

Как сообщили в СК по области, 32-летнюю жительницу города Курска теперь подозревают в истязании несовершеннолетнего (статья 117 УК РФ). Выяснилось, что мальчику 11 лет, и последние лет пять мать била его систематически. Эпизод в такси - лишь один из множества подобных.

Теперь следователи устанавливают все обстоятельства преступления, формируют доказательную базу.

Известно, что в семье курянки двое детей. Ситуацией также занимается уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова. На своей странице в соцсети она рассказала, что младший мальчик передан отцу, старший - находится с бабушкой.