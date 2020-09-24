В Москве начали строить новую ветку метро

В столице началось строительство Рублево-Архангельской линии метро. Об этом сообщает портал mos.ru.

- Мы приступаем к закладке станции "Улица Народного Ополчения" будущей Рублево-Архангельской линии, с которой можно будет пересесть на одноименную станцию Большой кольцевой линии (БКЛ), - объявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Известно, что Рублево-Архангельская ветка протянется на 19 километров. Она должна сделать доступнее районы Митино, Строгино и Хорошево-Мневники. Строители собираются возвести на этой линии девять станций.