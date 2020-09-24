На заводе "Микрон" в столичном Зеленограде создали "Электронную проходную" - систему, которая сама может измерить температуру входящих людей.

"Это функция, которая сейчас необходима на всех объектах", - рассказала директор по специальным проектам Людмила Ермакова. Разработки "Микрона" - флагмана инновационной промышленности, где создаются микрочипы для самых разных видов пластиковых карт - часто попадают под пристальное внимание специалистов отрасли.

В этот раз "Электронная проходная" вошла в шорт-лист Национальной премии в области передовых технологий "Приоритет 2.0". Как это работает? Видимая всем часть - это турникеты, которые в Москве стоят на всех режимных предприятиях. Там стоят считыватели информации. Обычно на каждом охраняемом объекте используются собственные карты, однако "Электронная проходная" умеет работать с разными идентификаторами. Даже с отпечатками пальцев. Это вообще идеальный вариант - одной картой в кармане меньше. Также в качестве идентификаторов могут быть использованы социальные или банковские карты, а также смартфоны с NFC.

Но главное, конечно, "начинка". Это контроллеры микроновского производства: небольшие микросхемы с собственной памятью. Именно они обмениваются информацией с управляющим компьютером, куда занесена база сотрудников и график их прохода. Сейчас в "ковидную" эпоху потоки людей нужно разделять, чтобы персонал приходил в разное время и не создавал аншлаг в конкретную минуту. Это, конечно, можно сделать по старинке: писать служебные записки на каждый день, чтобы потом охранник сравнивал поданные списки и пропуска визитеров. А в "Электронной проходной" можно задать график прохода работников: у одних турникеты откроются только с 9, у других - только с 10.00 и так далее.

"Электронная проходная" в отличие от обычной содержит важнейший ныне датчик - он определяет температуру каждого гостя. Сейчас ее измеряют на каждом предприятии, во всех учреждениях соцсферы. Но там в дело может вмешаться "человеческий фактор": "сотрудник-измеритель" может отвлечься, устать, полениться выполнить свои обязанности или ненадолго отойти. А "умный" турникет всегда на посту, заболевший визитер никак не сможет с ним договориться.

Умный турникет всегда на посту, заболевший визитер не сможет с ним договориться

Как отмечают представители "Микрона", такая система может быть применена практически в любом учреждении с большой проходимостью: в бизнес-центрах, клиниках, лабораториях. Тем более что сейчас, как уже писала "РГ", около миллиона горожан находятся на частичной удаленке. И такие системы могут помочь точно зафиксировать продолжительность рабочего времени, если их интегрировать с бухгалтерией.