Власти Москвы оценили вероятность усиления ограничений из-за COVID-19

Столичные власти на данный момент руководствуются существующими мерами, направленными на борьбу с коронавирусной инфекцией. Вопрос дополнительных ограничений не рассматривается. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что город перешагнул психологическую отметку в тысячу выявленных случаев COVID-19. За последнюю неделю примерно на 30% увеличилось и ежедневное число госпитализированных.

В оперштабе еще раз призвали москвичей носить маски в транспорте и общественных местах, поменьше контактировать и бережно относиться к людям старшего возраста.