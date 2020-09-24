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24.09.2020 06:12
Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае в два раза выросло число подтопленных участков

Текст: Дина Непомнящая

За последние сутки в Хабаровском крае в два раза выросло количество земельных, приусадебных и дачных участков, подтопленных в результате амурского паводка. Согласно данным МЧС к утру 24 сентября их число превысило четыре тысячи. Накануне пресс-служба ведомства сообщала о более чем двух тысячах участков.

Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
Гребень амурского паводка сместился к Комсомольску

На территории региона подтоплены также 59 жилых домов и 51 отрезок дорог. Всего под влиянием водной стихии находятся 40 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях.

Отметим, что ситуация в краевой столице нормализуется. После того, как гребень паводка миновал Хабаровск, уровень воды в реке у города стабильно снижается. За последние сутки он упал на 10 сантиметров и составил 602 сантиметра. Число подтоплений, зафиксированных в городе, за день не изменилось - девять домов, 143 приусадебные территории и восемь участков дорог.

К пику паводка сейчас готовятся в Комсомольске-на-Амуре. На сегодняшний день вода зашла в 35 многоквартирных домов и на четыре дачи, а также в подвалы пяти социально-значимых объектов.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Паводки в России

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