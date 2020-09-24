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24.09.2020 13:10
Рубрика: Культура

Балетмейстеру нижегородского театра предложили пойти в грузчики

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Из-за сокращения должности главного балетмейстера в Нижегородском театре оперы и балета народному артисту РСФСР, 71-летнему Валерию Миклину предложили на выбор должность грузчика, сторожа или артиста балета. Об этом "РГ" сообщил источник в театре.

Фото: предоставлено Красноярским театром оперы и балета им. Хворостовского
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Напомним, о грядущих сокращениях в театре "РГ" рассказала 10 сентября. Упраздняются пять штатных единиц. Руководство театра объяснило это необходимостью "приведения штатного расписания в соответствие с действующим законодательством, а также для оптимизации творческой деятельности и производственного процесса". Все сотрудники получили уведомления в сроки, установленные законодательством.

Как уточняет РИА Новости, сокращению подлежат ставки главного режиссера, главного балетмейстера, начальника отдела по связям с общественностью, начальника отдела охраны труда и заведующего театрально-производственной мастерской. Художественным руководителем балетной труппы, а затем и главным балетмейстером театра, в частности, с 2006 года являлся Валерий Миклин. Он окончил Пермское хореографическое училище и балетмейстерское отделение ГИТИСа, имеет звание заслуженного артиста РСФСР и народного артиста РСФСР.

- Предложить свободные ставки - это формальность, которую руководство обязано было соблюсти. Зарплаты на этих должностях, которые предложили сотрудникам, 10-18 тысяч. Никто из тех, кто подпадает под сокращение с 17 ноября, это предложение не принял. У Валерия Федоровича Миклина пока никаких планов дальнейшего трудоустройства нет. Это выдающийся танцовщик, входит в мировые балетные энциклопедии, великолепный педагог, профессионал огромного масштаба, - прокомментировал "РГ" ситуацию источник в театре.

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