На Оке отреставрировали Шуховскую башню. Что будет с московской?

На Оке в Нижегородской области после реконструкции открыли Шуховскую башню. Это единственная подобная опора линии электропередач в мире. А потому памятник инженерной мысли.

Башня на Оке очень напоминает знаменитую Шуховскую телебашню в Москве. Опору по проекту Владимира Шухова построили в конце 1920-х, тогда как строительство московской башни завершилось в 1922 году.

Башня близ нынешнего Дзержинска входила в комплекс высоковольтного спецперехода через Оку. Ее высота - 128 метров (у московской - 148,5), башня находится в излучине реки, возле нее сосновый бор.

Шуховская башня на Оке всегда являлась одной из главных достопримечательностей Нижегородской области, привлекая туристов. В 2014 году ее признали объектом культурного наследия федерального значения. А в 2020 году, к столетию плана ГОЭЛРО, завершили реконструкцию.

Накануне состоялась торжественная церемония, в которой принял участие и правнук инженера - его тоже зовут Владимир Шухов и он возглавляет фонд сохранения и развития науки, культуры и искусства "Шуховская башня".

- Это знаменательное событие, - сказал Владимир Шухов корреспонденту "Родины". - Башня на Оке - первый шуховский объект, который по-настоящему отреставрирован и приведен в порядок. Больше того, важно, что владелец с большим вниманием относятся к объекту и будет поддерживать его в отличном состоянии.

В то же время, московская Шуховская башня давно нуждается в реставрации, однако вопрос пока так и не решен. Несколько лет назад ее вообще собирались разобрать, но тогда башню отстояли.

- Удивительно, но интерес к шуховскому наследию здесь, в Нижегородской области, более сильный и практически реализуемый, чем в Москве. Хотя к московской башне огромный интерес у туристов со всего мира. Многие едут в Москву, чтобы посмотреть именно на Шуховскую башню. Но никаких шагов, чтобы привести ее в порядок, не предпринимается, - говорит Владимир Шухов.

В марте 2022 года исполнится сто лет, как Шуховская башня на Шаболовке была построена...