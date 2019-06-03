Фильм "Два дневника" о Первой мировой войне, 100-летие окончания которой отмечалось в прошлом году, недавно презентовали в Москве. Уникальность фильма в том, что он построен на архивных стереофотографиях, сделанных с разных сторон фронта. Некоторые из них выполнил инженер Владимир Шухов - автор знаменитой башни на Шаболовке.

А авторам фильма пришлось много поработать над снимками. Они были отреставрированы, а современные технологии позволили воспроизвести атмосферу той эпохи в формате 3D. Фотографии стали объемными - и оттого атмосфера войны, которая на долгие годы была забыта в нашей стране, получились еще отчетливее.

- Мы решили посмотреть на происходившее не как смотрят историки, а глазами людей, переживших все это. И дневники Федора Степуна, воевавшего с одной стороны, и Эрнста Юнгера, находившегося по ту сторону фронта, удивительно переплелись с изображениями на экране, - говорит Дмитрий Новиков.

Он возглавляет фонд сохранения фотонаследия имени Сергея Челнокова. Сергей Васильевич - его прадед.

Однажды Дмитрий открыл в домашнем подвале старый ящик и обнаружил клад - сделанные прадедом бесценные фотографии старой Москвы...

А Первую мировую снимали Андрей Сигсон, Петр и Михаил Второвы, Николай Шилов. И знаменитый инженер Владимир Шухов.

- Мы постарались при помощи их фото и дневников людей, находившихся там, показать, что именно в это время поменялась эпоха. Люди изменились, а не только границы, - отмечает Новиков.

При этом с нашей стороны было крайне мало фотографий, которые могли бы показать образ этой войны. По словам Новикова, во многом это произошло из-за цензуры. Делали, как правило, съемку приезда начальства в войска, фотографии молебнов, посадку солдат в вагоны…

Батальные фотографии в исполнении русских фотографов можно пересчитать по пальцам. Команда, работавшая над фильмом, разыскала и отреставрировала эти фотографии.

Владимир Шухов не делал (да и не мог) делать боевые фото. Но камера всегда была у него под рукой. Только если сейчас она совмещена с телефоном, то сто лет назад это было весьма громоздкое приспособление. И все равно - при первой возможности Шухов делал снимки.

- Дело в том, что контора Александра Бари, на которую работал прадед, выполняла военные заказы Российской империи, - объясняет правнук Владимира Шухова, Владимир Шухов-младший. - Поэтому известно и о встрече прадеда с тем же Колчаком, после разговора с которым в 1914-1915-х годах Владимиром Григорьевичем были спроектированы и под его руководством установлены защитные минные заграждения в Крыму.

Владимир Шухов-младший много лет занимается сохранением наследия прадеда - для этого создал благотворительный фонд "Шуховская башня".

В России осталось не так много шуховских строений, которые нуждаются в защите и охране. Главный памятник - конечно, Шуховская башня в Москве, которая, к сожалению, находится сейчас в плохом состоянии.

Шухову интересно было не только проектировать, но и делать съемку. Сохранились и его фото башни на Шаболовке во время строительства. Есть и совсем малоизвестные изображения.

- На одном из снимков прадед стоит на фоне Кремля, там, где на площадь выходит Ильинка, - рассказывает Владимир Федорович. - Красивый вид. Но мне потом объяснили, что с этой стороны были подземные оружейные склады. И брусчатка в этом месте положена особым способом, к чему, очевидно, приложил руку Владимир Григорьевич. То есть если в это место попадает снаряд, ударная волна идет не внутрь, а снаряд просто отлетает в сторону. Вот почему именно на этом месте сделан снимок.

Во время войны Шухов, находясь близко к передовой, фотографировал солдат. В тылу делал снимки жены и дочерей, которые стали сестрами милосердия.

После революции Владимир Бари, наследник Александра Бари, которого не стало еще в 1914-м, предложил Шухову уехать в Америку. Тот отказался.

- Прадед свободно говорил и писал на русском, английском, французском, немецком, латыни, - говорит Владимир Шухов-младший. - Был космополитом в хорошем смысле этого слова. Но при этом очень привязан к России. У него была большая семья. Он был уже немолод. Это тоже сыграло важную роль. И ему важна была питательная среда, чтобы делать что-то дальше. Среда эта была в России.

Техническая революция в США к тому времени шагнула далеко вперед. Шухов понимал, что теперь в Советской России предстоит сделать много, потребуются новые технические решения. Так и произошло - Шухов был востребован, несмотря на дворянское происхождение. Новая власть понимала, что таких специалистов просто нет в стране. Памятник Владимиру Григорьевичу, правда, был поставлен лишь в 2008-м.

- Я бы отметил здоровый пофигизм прадеда, который в любой ситуации старался делать любимое дело, - говорит Владимир Шухов-младший. - Если возникали препятствия, обходил их. И работал, работал… В дневниках сохранилась запись о похоронах матери - ее не стало, когда Владимир Григорьевич был занят возведением башни на Шаболовке. Так вот, он писал, что везти маменьку на кладбище пришлось на простых дрожках, хотя она всю жизнь любила роскошь.

Действительно, Вера Капитоновна происходила из влиятельного купеческого рода Пожидаевых. В 1920-е было не до роскоши. И репрессий ей удалось избежать, благодаря сыну, в котором так нуждалось советское правительство.

Владимир Шухов-младший хранит фотографии в своем архиве. А многие вещи, связанные с прадедом, передал в музеи.

Но что-то навсегда останется с ним. Например, серебряный значок международного велосипедного общества:

- Он ведь не просто в велосоревнованиях участвовал, но и выигрывал!

Мир инженеру Шухову был несомненно ближе войны.

За расписание показов фильма "Два дневника" можно следить здесь.