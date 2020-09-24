В Новосибирске продолжается обсуждение проекта "Умные остановки", который предполагается реализовать в форме концессии. Вопрос, затрагивающий многочисленных предпринимателей, занимающихся торговлей на остановках общественного транспорта, вынесли на общественный совет по защите прав малого и среднего бизнеса (МСБ) при прокуратуре Новосибирска.

Напомним: согласно постановлению мэра, строительство современных объектов дорожного сервиса начнется после заключения концессионного соглашения. Победителю конкурса предстоит модернизировать 250 остановочных павильонов, из которых 156 - отапливаемые.

Начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько подчеркивает, что речь идет о создании уникального инновационного комплекса, базирующегося на одной ИТ-платформе и управляемого единым оператором. Все 250 остановок должны быть оснащены интеллектуальными сервисами, такими как бесплатный Wi-Fi, зарядка гаджетов, кнопка вызова "системы 112", сенсорное табло, позволяющее выстроить маршрут транспорта и узнать о достопримечательностях. Также остановки оборудуют камерами видеонаблюдения.

- Это необходимо для удобства жителей и гостей города, которые приедут в 2023 году в Новосибирск на молодежный чемпионат мира по хоккею, - подчеркнул Александр Люлько.

По концессионному соглашению, содержать и обслуживать объекты концессионер будет в течение пятнадцати лет, после чего "умные" остановки перейдут на баланс муниципалитета. Концессионер, как подчеркивают в мэрии, сможет сдавать "умные" павильоны в аренду представителям малого бизнеса.

Между тем Ассоциация малоформатной торговли РФ (АМФТ) полагает, что концессия усугубит ситуацию в отрасли. На заседании Общественного совета по защите прав малого и среднего бизнеса при прокуратуре Новосибирска руководитель региональных отделений АМФТ и "Опоры России" Наталия Кошелева напомнила о задачах, которые ставит нацпроект по развитию малого и среднего предпринимательства. Это снижение административной нагрузки на бизнес, расширение имущественной поддержки, а также создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности.

- Минпромторг РФ говорит о том, что важны все форматы торговли, особое внимание - малым (киоски, павильоны). В период пандемии коронавируса во многих регионах усилилась поддержка МСБ. К сожалению, в Новосибирске с 2015 года из "Схемы размещения нестационарных объектов торговли и услуг" исключено более 1 800 объектов. Это киоски по продаже цветов, мороженого, прессы. Обслуживанием одного такого объекта занимаются три-пять человек. То есть примерно семь тысяч человек уже лишились рабочих мест, а бюджет недополучил налоги - примерно 500-600 тысяч рублей в год с одного объекта, - отметила Наталия Кошелева.

- "Умные" остановки планируется разместить на участках, занимаемых нестационарными объектами торговли и услуг. Заявленная площадь нового павильона - 21 квадратный метр. Таким образом, одна новая остановка заместит несколько нынешних объектов дорожного сервиса, - добавила Наталия Кошелева.

По предварительным подсчетам, "под сокращение" попадет около 600 объектов, в которых работает 2,4 тысячи человек. АМФТ обратилась в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить все решения мэрии, связанные с реализацией концессионного соглашения.

Исполняющий обязанности прокурора Новосибирска Игорь Стасюлис сообщил, что в городскую прокуратуру также поступили обращения от представителей МСБ по поводу проведения конкурса на заключение концессионного соглашения.

- Мэрия его не объявляла, конкурсная документация еще готовится. Это сложная процедура. Все документы должны быть опубликованы после проведения проверки, - отметил и. о. прокурора.

Как ранее писала "РГ" (N203 от 10.09.2020 и N209 от 17.09.2020), представители МСБ настаивают на том, чтобы концессии не дали ход. Если же это произойдет, то "малыши" должны получить компенсационные места (земельные участки) или выплаты. Кроме того, добросовестные предприниматели, ведущие торговлю вблизи остановок, рассчитывают на приоритетное право (без торгов) участвовать в проекте создания "умных" остановок. По словам Наталии Кошелевой, предприниматели готовы сами модернизировать свои павильоны.

- На остановке "Глобус" после ремонта дороги убрали торговый павильон. Больше года здесь не было ни лавочек, ни даже навеса, люди стояли в ожидании транспорта под дождем и снегом. Кто от этого выиграл? - привела пример Наталия Кошелева.

- Мы должны учесть интересы обеих сторон - и муниципалитета, и представителей бизнеса, - согласился мэр Анатолий Локоть, выступая на заседании Общественного совета. - Ставить рядом с "умной" остановкой третий, четвертый павильоны нельзя. Сейчас мы прорабатываем вопрос предоставления компенсирующих мест.

Прямая речь

Игорь Стасюлис, исполняющий обязанности прокурора Новосибирска:

- Мы обратились к общественным организациям за предложениями. Они будут оформлены в виде решения совета и направлены в мэрию. Как только мэр издаст постановление о проведении конкурса, проверим документ на соответствие федеральному законодательству.

Подчеркну - решение не принято. Нам важно, чтобы мэрия, прежде чем начнет процедуру, учла все интересы общественности, дополнительно проработала все вопросы, которые беспокоят предпринимателей, и нашла баланс интересов муниципалитета и бизнеса. На это может уйти один-два месяца.