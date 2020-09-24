Кругосветная экспедиция яхты "Сибирь" на этапе завершения столкнулась с непредвиденными трудностями. Река Иртыш обмелела настолько, что даже парусник оказался неспособным преодолеть акваторию в пределах городской черты. Капитану яхты пришлось искать инвестора, готового вложить почти миллион рублей в работы по углублению русла.

Времени у специалистов было немного. По графику, яхта должна завершить кругосветную экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями, 30 сентября этого года.

- Работы завершены, земснаряд свое дело сделал, - сообщил корреспонденту "РГ" капитан "Сибири" Сергей Щербаков. - Для нас это не первый подобный опыт. С аналогичной ситуацией мы уже сталкивались четырнадцать лет назад.

По словам капитана, прошедшего более пятидесяти навигаций, проблема обмеления главной реки Прииртышья возникла далеко не вчера, а еще в послевоенный период освоения целины. В Омске построили крупный мелькомбинат, а для транспортировки продукции решили задействовать не только Транссиб, но и Иртыш. Чтобы не ограничивать движение больших барж, в пределах городской черты убрали два десятка порогов, и река стала необратимо мелеть.

Дело в том, что пороги тормозят движение потока - каждый удерживает уровень воды в пределах десяти-двадцати сантиметров. Двадцать порогов - это два-четыре метра, и именно на столько "проседает" Иртыш.

- Особенно это заметно в засушливые годы - такие, как нынешний. Обмеление, в частности, сдерживает развитие водного транспорта в регионе, - отмечает Сергей Щербаков. - Выход есть: поднять уровень воды до прежнего русла с помощью гидроузла. По личному опыту знаю: там, где есть такие сооружения, реки полноводны. В частности, несколько шлюзов действуют на Беломоро-Балтийском канале, на Дону. И там нет никаких ограничений для перспективного развития судоходства даже в периоды самой жестокой засухи.

Мелководье реки беспокоит не только капитанов, но и специалистов коммунальных служб, отвечающих за жизнеобеспечение города.

- Иртыш - источник водоснабжения миллионного Омска. А поскольку уровень реки нестабилен, то качество воды по мутности, цветности и количеству взвесей сильно отличается не только от года в год, но и от сезона к сезону, - сообщили корреспонденту "РГ" в омском водоканале. - Учитывая такую нестабильность, забор воды для городских нужд приходится осуществлять двумя типами - ковшевым (при достаточно высоком уровне реки) и русловым (при низком, как в этом году). И ежедневно проводить соответствующий мониторинг.

По словам специалистов, обмеление реки приводит к повышенной концентрации в воде взвешенных, в том числе вредных веществ. А это, в свою очередь, требует дополнительных мер по очистке, применения большего количества реагентов. Кроме того, существует риск, что русловые водозаборные сооружения окажутся над поверхностью воды, и тогда их невозможно будет использовать. Это потребует непредвиденных затрат и может сказаться на тарифах для населения.

Стоит добавить, что из-за концентрации в воде вредных веществ последние полтора десятка лет санврачи не открывают в Омске купальный сезон. И нынешний год не стал исключением. К тому же маловодье реки существенно сдерживает развитие не только коммунальной сферы и судоходства, но и туризма. До многих живописных мест, исторических и археологических объектов Омской области, расположенных на берегах Иртыша, можно добраться только по автодорогам, потратив уйму времени и терпения.

- У нас полным ходом идет модернизация. Появляются новые экзотичные животные. В шаговой доступности расположены самобытный культурный комплекс "Старина сибирская", дендропарк. Плюс многоуровневый ландшафт, живописная лесная зона. Люди готовы к нам ехать отовсюду, но дальний путь останавливает многих потенциальных туристов, - поделилась проблемой с корреспондентом "РГ" директор Большереченского зоопарка Юлия Сырецкая. - Уверена, многие гости с удовольствием путешествовали бы по реке. И раньше теплоходы с туристами шли к нам один за другим, а теперь - увы.

Сейчас в Омске горячо обсуждают новый проект сооружения самой длинной в стране набережной. По подсчетам экономистов, это обойдется в 900 миллионов рублей. Единая дорога соединит территорию железнодорожного вокзала с Советским округом. Кроме того, здесь проложат такую же по протяженности велодорожку, а саму набережную расширят и превратят в парк. Казалось бы, самое время подумать о восстановлении движения катеров и речных трамваев, включив в проект обустройство причалов. Однако мелководье связывает архитекторам руки.

Проблему обсуждают давно. Согласно Водной стратегии России, в начале века Омская область была отнесена к регионам, испытывающим острый дефицит водных ресурсов. Ученые-гидрологи доказали, что происходит это в том числе из-за растущего потребления иртышской воды Китаем и Казахстаном. Под Омском начали возводить гидроузел. Но стройка, которую должны были завершить еще в 2014 году, остановилась. В числе причин - экономический кризис и банкротство компании-застройщика. Теперь, чтобы ввести гидроузел в эксплуатацию, требуется более девяти миллиардов рублей - сумма, неподъемная для региональной казны. Без федеральной помощи не обойтись.

Весной нынешнего года губернатор Омской области поднял Александр Бурков обсуждал этот вопрос с главой минприроды РФ Дмитрием Кобылкиным. Проект Красногорского гидроузла отправлен на очередную экологическую экспертизу.