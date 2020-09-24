Путин призвал главу Приангарья навести порядок в лесной отрасли

Необходимо уделить особое внимание проблемам лесной отрасли и ликвидации химического загрязнения в Усолье-Сибирском. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву.

"Нужно, безусловно, навести порядок в лесной отрасли в целом, и в Иркутской области в том числе. Уделите внимание пострадавшим районам", - заявил глава государства на видеовстрече с избранными главами регионов.

Российский лидер отметил, что российское правительство, а также крупные отечественные компании "работают и помогают на местах", однако от местной власти очень много всего зависит. "Нужно эти вещи доводить до конца, дожимать", - добавил Путин.

Кроме того, необходимо "самым внимательным образом отнестись" к теме ликвидации химического загрязнения в Усолье-Сибирском, заметил глава государства. В этом деле региональным властям помогают Минобороны и другие спецслужбы, напомнил он.

Игорь Кобзев вступил в должность примерно девять месяцев назад, и за это время, отметил Путин, уже многое было сделано. "Надеюсь, что эти девять месяцев привели к рождению нового руководителя, эффективного, знающего, болеющего за дело", - резюмировал российский лидер.