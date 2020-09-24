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24.09.2020 11:33

Транснефть - Западная Сибирь выпустила более трех тысяч мальков сибирского осетра в Енисей

АО "Транснефть - Западная Сибирь" выпустило более трех тысяч мальков красно-книжного сибирского осетра в реку Енисей в Енисейском районе Красноярского края.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Экологическое компенсационное мероприятие по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов прошло в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов ПАО "Транснефть" на период 2019-2021 гг. Контролировал процесс представитель Енисейского территориального управления Росрыболовства, он подтвердил удовлетворительное состояние мальков.

Молодь осетра сибирского выращена на специализированном предприятии в Хакасии. К месту выпуска мальки штучной навеской около 3 грамм были доставлены транспортом, оснащенным аэрацией воздуха. Рыба при этом была помещена в специальные контейнеры, температура воды в которых составляла 10 градусов. Такая температура наиболее подходит для транспортировки - попадая далее в реку, мальки быстрее адаптируются, так как исключен сильный перепад температуры.

В 2020 году в целях восстановления водных биоресурсов АО "Транснефть - Западная Сибирь" уже выпустило 24 тысячи мальков муксуна и пеляди в водоемы Обь-Иртышского бассейна. Суммарное финансирование реализации данного вида экологических мероприятий составило около полумиллиона рублей.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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