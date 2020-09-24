В Сибири зафиксировано новое землетрясение

На территории Новосибирской области зафиксированы подземные толчки, магнитудой 4,1 балла. Как передает ТАСС, со ссылкой на Алтае-Саянский филиал "Единой геофизической службы РАН", эпицентром землетрясения стала Горловская впадина в Искитимском районе.

По словам директора филиала Александра Еманова, толчков такой силы в этом месте не было еще никогда, да и для региона в целом такая магнитуда - редкость. Сейсмичность, как отмечает специалист, связана с добычей угля.

Сообщений о жертвах и разрушениях в результате произошедшего землетрясения нет, последующих толчков также не замечено.

Несколькими днями ранее землетрясение в 5,3 балла было зафиксировано в районе Байкала. Его эпицентр располагался в 84 километрах к юго-западу от Иркутска, а очаг залегал на глубине 2 километра.