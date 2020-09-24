Александр Бастрыкин провел личный прием граждан

В Следственном комитете прошел очередной прием граждан председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Из-за ситуации в стране прием прошел в режиме видео-конференц-связи.

Традиционно, кроме главы ведомства в нем приняли участие руководители подразделений центрального аппарата, а также руководители и сотрудники территориальных следственных управлений, в чьем производстве находятся уголовные дела и материалы проверок, о которых решили пожаловаться главе СК граждане. На этот раз Александр Бастрыкин лично выслушал жителей Ставропольского края, Ярославской области и Республики Карелия.

С какими проблемами люди записывается на прием? Две заявительницы из Ставропольского края, бывшие выпускницы детских домов обратились к председателю СК России и рассказали о нарушении их прав, как сирот, на получение жилья. По их словам, они вынуждены очень долго обивать пороги муниципалитетов края, добиваясь предоставления положенных им квадратных метров. Представители краевого следственного управления доложили о проведении процессуальной проверки "по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами министерства имущественных отношений Ставропольского края своих обязанностей". Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК России возбудить уголовное дело о халатности, расследование по которому поручить аппарату следственного управления. Глава ведомства дал указание оказать максимально возможную поддержку девушкам и помочь добиться предоставления жилья. Вместе с тем, председатель СК России поручил проанализировать и доложить о ситуации с обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем в регионе в целом. При этом он подчеркнул важность оперативного реагирования на подобные факты .

Еще один житель Ставропольского края попросил Александра Бастрыкина помочь разобраться в обстоятельствах смерти его дочери, тело которой было обнаружено весной 2018 года в ее же квартире. По словам мужчины, его дочь погибла после утечки газа при использовании газового котла. По мнению отца, следователями допущена волокита: не искали виновных в смерти дочери, и не дали оценку безопасности использования этого оборудования. Председатель СК России указал на необходимость передать дело в подразделение по расследованию особо важных дел регионального управления и поручить дело опытному следователю. Кроме того, глава ведомства дал указание сотрудникам Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России оказать содействие в установлении обстоятельств произошедшего и помочь следователю с необходимыми экспертизами.

Женщина из Ярославской области пожаловалась на неоднократные отказы в возбуждении уголовного дела по факту получения ее супругом смертельной травмы. Мужчина скончался в больнице спустя два месяца после того, как был госпитализирован с травмами с места работы - ООО ОП "ЯШЗ-Безопасность" в Ярославле. Там он трудился старшим охранником. Вдова посетовала на нерасторопность региональных следователей и отсутствие результата предварительного расследования. Это уголовное дело по решению Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат СК России для дальнейшего тщательного расследования. Содействие в установлении обстоятельств гибели мужчины поручено Главному управлению криминалистики (Криминалистическому центру) СК России.

Также к Александру Бастрыкину обратились родственники пропавшего 17-летнего молодого человека в связи с расследованием уголовного дела о его безвестном исчезновении в городе Костомукше Республики Карелия. Граждане пожаловались, что региональные следователи упустили время на первоначальном этапе поисков и не приняли мер к розыску пропавшего. Выслушав родственников, глава ведомства поручил следователям центрального аппарата принять уголовное дело к своему производству для дальнейшего оперативного и всестороннего расследования, подключиться следователям-криминалистам Главного управления криминалистики (Криминалистического центра).

По результатам личного приема председатель Следственного комитета назначил служебные проверки в отношении ряда сотрудников, в чьем производстве находились обсуждаемые в рамках приема материалы. Ход рассмотрения всех принятых жалоб и заявлений взят главой СК России на личный контроль.