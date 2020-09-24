Школу в Ставрополе отремонтируют после обрушения потолка на ученицу

Школу в Ставрополе, где на 15-летнюю ученицу упал кусок штукатурки, отремонтируют в следующем году. Как заявил мэр краевой столицы Иван Ульянченко, сейчас в здании проводятся экспертизы, чтобы определить объем предстоящих работ.

- Сегодня получил результаты первого этапа независимой экспертизы, которая разбиралась в причинах осыпавшегося фрагмента штукатурки на лестничном проеме 32 школы. Специалисты полностью обследовали здание и выявили места, где это может повториться, - написал Ульянченко в своем аккаунте в Instagram.

Доступ в помещения, которые экспертиза признала опасными, теперь ограничен дирекцией учебного заведения. Старую штукатурку в ненадежных местах отбили и укрепили эти зоны. В ближайшее время специалисты исследуют остальные конструкции школы, в следующем году ее ждет капитальный ремонт.

Как сообщалось ранее, пласт штукатурки обвалился на девочку во время перемены. Школьницу доставили в больницу с травмой головы. Следственное управление СК РФ региона проводит доследственную проверку по факту инцидента. Свою проверку начали и в прокуратуре Ставропольского края.