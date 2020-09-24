Новости

Кабмин рассмотрит либерализацию экспорта сжиженного природного газа 19:50
Россиянам стали чаще отказывать во въезде в Турцию 19:34
Ученые создали аэрогель, спасающий от кровопотери в "золотой час" 19:00
В отношении адвоката Добровинского возбуждено второе дисциплинарное производство 18:47
Двое мужчин похищали из столичных офисов сейфы и ценности 18:37
Лавров: РФ и Иран продолжат работу над энергетическими проектами 18:31
Академик объяснил стоимость препаратов от COVID-19 сложностью синтеза 18:20
Более 100 тысяч слушателей за рубежом получили цифровую поддержку российских вузов 18:11
Новостройки обогнали по цене "вторичку" в половине районов Москвы 18:09
Volkswagen заплатит бразильцам за диктатуру 17:58
В Шереметьево самолет столкнулся с машиной 17:44
Приложение поможет москвичам сообщать о нелегальной торговле 17:38
Минск: Резолюция Литвы в отношении БелАЭС носит политический характер 17:25
Стало известно, сколько денег в среднем россияне снимают в банкоматах 17:18
Власти Москвы оценили вероятность усиления ограничений из-за COVID-19 16:56
Минздрав Подмосковья опроверг информацию об усилении режима из-за коронавируса 16:52
Нарышкин: К своему юбилею полностью восстановлен ансамбль Тульского кремля 16:35
Путин высоко оценил команду президента Татарстана 16:33
Строителям компенсируют траты на профилактику коронавирусной инфекции 16:30
В Петербурге "бабье лето" побило 95-летний температурный рекорд 16:28
В Москве начали строить новую ветку метро 16:27
Ракова: Число госпитализаций с COVID-19 за неделю возросло на 30% 16:26
Адвокат избитого Широковым судьи попросил переквалифицировать дело 16:23
Путин: Необходимо и дальше развивать туризм на Камчатке 16:20
Путин призвал губернаторов уделить особое внимание развитию села 16:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
24.09.2020 19:16
Рубрика: Происшествия

Награда за беглецов

За помощь в поимке сбежавших из колонии в Дагестане преступников заплатят до 1 млн рублей
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(8270)
Глава Республики Дагестан Владимир Васильев заявил, что за информацию, представляющую интерес, и помощь следствию в розыске особо опасных преступников будет осуществлена выплата в размере до миллиона рублей.

Напомним, в поселке Шамхал из исправительной колонии сбежали шестеро заключенных, осужденных за тяжкие преступления.

Фото: Наталья Граф/РГ
Тарских предпринимателей отправили в колонию за вырубку тайги

Граждане, которые помогут в поимке беглецов информацией, могут рассчитывать на награду. Деньги уже выделены из бюджета республики. При наличии информации необходимо звонить по номерам: 112 или 99-45-00 (сначала набирать код Дагестана).

Руководитель республики акцентировал внимание на возможности явки преступников с повинной.

"Закон предусматривает смягчение ответственности в такой ситуации, и мы будем всячески этому способствовать. Всякое бывает, поддались за компанию. Там есть люди, у которых срок 15-17 лет, а есть те, у кого сроки небольшие", - сказал Владимир Васильев.

По словам экспертов, практика выплаты наград за помощь в поимке преступников хотя применяется не так часто, но давно отработана. Деньги могут выделять как местные власти, так и правоохранительные органы. Естественно, награда всегда объявляется в особых случаях. Выплачивают же деньги не за любой сигнал, а за тот, который реально помог правоохранителям задержать преступников.

В регионах Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Побеги из тюрем

Главное сегодня

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
"Перекресток" и "Магнолию" закрыли за нарушение масочного режима
В отношении адвоката Добровинского возбуждено второе дисциплинарное производство
Герман Греф официально объявил о новом бренде Сбербанка - "Сбер"
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Компенсаций с мошенников за отнятое жилье будет добиваться государство
В Москве суд отправил в колонию няню за издевательства над детьми