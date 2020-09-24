Глава Республики Дагестан Владимир Васильев заявил, что за информацию, представляющую интерес, и помощь следствию в розыске особо опасных преступников будет осуществлена выплата в размере до миллиона рублей.

Напомним, в поселке Шамхал из исправительной колонии сбежали шестеро заключенных, осужденных за тяжкие преступления.

Граждане, которые помогут в поимке беглецов информацией, могут рассчитывать на награду. Деньги уже выделены из бюджета республики. При наличии информации необходимо звонить по номерам: 112 или 99-45-00 (сначала набирать код Дагестана).

Руководитель республики акцентировал внимание на возможности явки преступников с повинной.

"Закон предусматривает смягчение ответственности в такой ситуации, и мы будем всячески этому способствовать. Всякое бывает, поддались за компанию. Там есть люди, у которых срок 15-17 лет, а есть те, у кого сроки небольшие", - сказал Владимир Васильев.

По словам экспертов, практика выплаты наград за помощь в поимке преступников хотя применяется не так часто, но давно отработана. Деньги могут выделять как местные власти, так и правоохранительные органы. Естественно, награда всегда объявляется в особых случаях. Выплачивают же деньги не за любой сигнал, а за тот, который реально помог правоохранителям задержать преступников.