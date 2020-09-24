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24.09.2020 13:03
Рубрика: Экономика

Названы города, где проще всего оплачивать проезд в транспорте

Текст: Вера Черенева
Москва, Красноярск, Нижний Новгород и Уфа оказались городами с самой простой и удобной системой оплаты за проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили "РГ" в компании Visa со ссылкой на исследование, проведенное совместно с институтом территориального планирования "Урбаника".
Фото: Владимир Баранов / РИА Новости
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Специалисты изучили платежные системы на транспорте в 18 крупнейших городах страны. Анализировалось все: возможность оплатить проезд банковской картой, тарифы для тех, кто едет с большим количеством пересадок, использование электронных проездных в коммерческом транспорте.

Самые высокие показатели ожидаемо оказались у Москвы: она возглавила рейтинг, получив 10 баллов. На втором месте - Красноярск (9,9 балла), где цифровые технологии также очень активно внедряются, но тарифное разнообразие здесь несколько меньше. Далее с показателями 8,9 балла следуют Нижний Новгород и Уфа. В этих городах везде можно оплатить проезд банковской картой, а также электронным проездным. К слову, в столице Башкирии возможности транспортной карты планируют расширять, в частности ее собираются сделать персонифицированной, чтобы была возможность использовать персональные льготы.

На пятом месте с показателем 7,6 балла расположился Екатеринбург: здесь банковской картой можно оплатить проезд практически везде, но повременные тарифы действуют лишь на части маршрутов. По шесть баллов набрали Казань и Челябинск. В столице Татарстана, которая традиционно оказывается в числе лидеров по цифровизации, банковские карты в общественном транспорте охотно применяют, но вот повременных тарифов в Казани не оказалось вовсе. В Челябинске инновационные способы проезда не действуют на маршрутках.

На восьмом месте с показателем 5,3 балла находится Омск, далее следует Волгоград (5 баллов) и замыкает десятку Самара (4,9 балла).

Фото: iStock
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Петербург расположился лишь на 11 месте с показателем 4,5 балла. Невысокое место Северной столицы обусловлено несколькими факторами. Здесь затруднена оплата банковской картой, проезд без ограничений в способах оплаты пока есть только в метро. В наземном транспорте банковские карты действуют лишь на нескольких маршрутах. Среди них автобус № 39, который курсирует от аэропорта Пулково до станции метро "Московская".

Многие петербуржцы и гости города ездят по транспортной карте "Подорожник". Правда, в комитете по транспорту Северной столицы констатируют, что в последнее время участились случаи, когда водители маршруток отказываются принимать "Подорожники", мотивируя это, например, тем, что сломан валидатор. В таких случаях сотрудники комитета по транспорту разрешают пассажирам ездить бесплатно, но сама эта система не прибавляет баллов Петербургу.

Еще одна проблема - это малое количество повременных тарифов. Они существуют, но их область применения ограничена и повременные тарифы не касаются маршруток.

В Петербурге льготникам запретят покупать больше одного проездного
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