Новости

Путин пообещал Севастополю поддержку центра в решении острых проблем 15:14
В Петербурге трех участников расстрела инкассаторов осудили на 64 года 15:08
Пушков призвал развивать российские социальные сети 14:59
Путин обсудит реализацию нацпроектов на президиуме Госсовета 14:55
Собянин: Вакцинация медиков от COVID-19 развернута в 11 поликлиниках 14:49
Синоптики предупредили о возможных магнитных бурях в выходные 14:47
Нарушителям карантина в Турции может грозить тюремный срок 14:40
Власти утвердили предмет охраны бывшей городской усадьбы Бутурлиных 14:17
В Ивановской области молодой водитель сбил женщину с ребенком 14:00
Лукашенко ответил на упреки в отношении своей инаугурации 13:44
Суперкомпьютер раскритиковал лицевые щитки как защиту от коронавируса 13:43
Чемпион мира Дракслер может продолжить карьеру в российском клубе 13:41
Цены на квартиры в домах под реновацию выросли на 11 процентов 13:41
Опрос: 45% россиян считают, что волонтеры реально помогают людям 13:35
Волков выступит в одном турнире UFC с Нурмагомедовым 13:29
Вышел трейлер российского комедийного сериала "Беспринципные" 13:17
В Кремле прокомментировали выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира 13:03
В Курске завели дело на избившую сына в такси мать 13:00
Видео: Комик Харламов радостно вышел из коронавирусной самоизоляции 12:58
В Совфеде оценили намерение США выделить Украине 75 млн долларов 12:54
Николай Патрушев: В ДФО смертность в ДТП остается высокой из-за плохих дорог 12:51
Экспедиция в Арктике провела видеосъемку затонувшего парохода "Челюскин" 12:39
Джаред Падалеки поделился мыслями о будущем "Сверхъестественного" 12:35
В Австрии на Рождественских базарах запретили продажу спиртного 12:28
Университеты Ирландии столкнулись с нехваткой студентов из-за пандемии 12:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
24.09.2020 15:08
Рубрика: Происшествия

В Петербурге трех участников расстрела инкассаторов осудили на 64 года

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге оглашен приговор трем участникам расстрела инкассаторов, который произошел пять лет назад на Муринской дороге. Двое фигурантов получили 22 года лишения свободы, еще один проведет в колонии 20 лет, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

В Ленобласти актера арестовали за убийство и расчленение знакомого

Напомним, пять лет назад на Муринской дороге был расстрелян полицейский автомобиль. Вначале машину протаранили, а затем, когда УАЗ остановился, три человека в масках открыли двери и несколько раз выстрелили в находившихся в салоне. После полицейскую машину подожгли.

Внутри находились двое сотрудников транспортной полиции и представительница строительной компании. Один полицейский погиб, второй долгое время был в коме после ранения, девушка серьезных травм не получила.

Из салона полицейского автомобиля были похищены около 24 миллионов рублей, это деньги, которые нужно было отвести на инкассацию. Почему перевозкой средств строительной компании занималась не специализированная служба, а сотрудники полиции, выяснялось отдельно.

Между тем, спустя три месяца после нападения были задержаны трое мужчин. Главной уликой стала машина, которая использовалась для тарана полицейского автомобиля.

Дело изначально рассматривали присяжные, и они оправдали всех троих обвиняемых. Верховный суд России стал рассматривать это дело и нашел основания для отмены приговора, в конце 2019 года дело снова ушло в суд. В этот раз присяжные единогласно сочли всех трех мужчин виновными и не заслуживающими снисхождения.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ленинградская область

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира
В Совфеде поддерживают новую методику расчета МРОТ
Герман Греф официально объявил о новом бренде Сбербанка - "Сбер"
За сутки в России подтверждено 6595 случаев COVID-19 в 84 регионах
МИД РФ прокомментировал высылку российских дипломатов из Болгарии
Компенсаций с мошенников за отнятое жилье будет добиваться государство
В Москве суд отправил в колонию няню за издевательства над детьми