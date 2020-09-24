В Петербурге трех участников расстрела инкассаторов осудили на 64 года

В Петербурге оглашен приговор трем участникам расстрела инкассаторов, который произошел пять лет назад на Муринской дороге. Двое фигурантов получили 22 года лишения свободы, еще один проведет в колонии 20 лет, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Напомним, пять лет назад на Муринской дороге был расстрелян полицейский автомобиль. Вначале машину протаранили, а затем, когда УАЗ остановился, три человека в масках открыли двери и несколько раз выстрелили в находившихся в салоне. После полицейскую машину подожгли.

Внутри находились двое сотрудников транспортной полиции и представительница строительной компании. Один полицейский погиб, второй долгое время был в коме после ранения, девушка серьезных травм не получила.

Из салона полицейского автомобиля были похищены около 24 миллионов рублей, это деньги, которые нужно было отвести на инкассацию. Почему перевозкой средств строительной компании занималась не специализированная служба, а сотрудники полиции, выяснялось отдельно.

Между тем, спустя три месяца после нападения были задержаны трое мужчин. Главной уликой стала машина, которая использовалась для тарана полицейского автомобиля.

Дело изначально рассматривали присяжные, и они оправдали всех троих обвиняемых. Верховный суд России стал рассматривать это дело и нашел основания для отмены приговора, в конце 2019 года дело снова ушло в суд. В этот раз присяжные единогласно сочли всех трех мужчин виновными и не заслуживающими снисхождения.