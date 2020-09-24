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24.09.2020 09:38
Рубрика: Происшествия

Житель Петербурга выставил объявление о продаже сына

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербуржец разместил объявление о продаже сына через интернет. Публикация была размещена в разделе "Животные".

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Как сообщили "РГ" в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной, детский омбудсмен обратилась к администрации сервиса Авито с просьбой удалить данное объявление.

Похожий случай в Петербурге уже был. Тогда отец семейства разместил объявление, что отдает сына в добрые руки из-за его плохого поведения.

Воспитательный порыв не оценили ни в аппарате детского омбудсмена по Петербургу, ни в городской прокуратуре. Отцу выписали штраф в размере трех тысяч рублей, а объявление с сайта удалили.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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