Житель Петербурга выставил объявление о продаже сына

Петербуржец разместил объявление о продаже сына через интернет. Публикация была размещена в разделе "Животные".

Как сообщили "РГ" в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной, детский омбудсмен обратилась к администрации сервиса Авито с просьбой удалить данное объявление.

Похожий случай в Петербурге уже был. Тогда отец семейства разместил объявление, что отдает сына в добрые руки из-за его плохого поведения.

Воспитательный порыв не оценили ни в аппарате детского омбудсмена по Петербургу, ни в городской прокуратуре. Отцу выписали штраф в размере трех тысяч рублей, а объявление с сайта удалили.