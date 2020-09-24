Хэмилтон и Квят прибыли в Сочи на Гран-при России "Формулы-1"

В Сочи на Гран-при России "Формулы-1" прилетели российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят и британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон, нынешний чемпион и лидер текущего сезона.

В четверг в преддверии этапа "королевских гонок" на главном отечественном курорте открылся Олимпийский парк, куда с самого утра прибывают любители автоспорта.

Мероприятие, которое состоится с 24 по 27 сентября, проходит с рядом ограничений.

"В этом году "Формула-1" столкнулась с серьезным вызовом из-за пандемии коронавируса, - рассказал промоутер Гран-при России "Формулы-1" Алексей Титов. - Организаторы приложили все усилия, чтобы он прошел в заранее обозначенные сроки. Этап на Сочи Автодроме станет одним из первых в сезоне 2020 года со зрителями на трибунах. Болельщики вновь смогут посмотреть любимые гонки и поддержать российского пилота Даниила Квята. В качестве гонки поддержки в Сочи пройдет этап "Формулы-2". В этом году болельщики следят за этим молодежным чемпионатом с особым интересом. Здесь успешно выступают несколько российских пилотов, которые показывают самые высокие результаты".

Однако болельщики не будут чувствовать себя обделенными. Сейчас в Олимпийском парке в формате видеотрансляции "российского голоса" "Формулы-1" Алексея Попова проходит прогулка по питлейну.

Сегодня зрителей ждут конкурсы с розыгрышами подписанных автограф-карточек пилотов "Формулы-1" и российских пилотов "Формулы-2". Также болельщики увидят видеоответы гонщиков на вопросы, которые они могли задать через официальные аккаунты соцсетей.

Три дня подряд на Центральной площади Олимпийского парка будут проходить концерты. Завтра в 19.00 музыкальную программу откроют Therr Maitz. Хедлайнером концертной программы в Сочи станет Земфира, которая появится на сцене в субботу в то же время. Гран-при завершится в 18.00 концертом электропоп-группы Tesla Boy.

Кроме того, в дни соревнований с концертом выступят диджеи Александр Нуждин, Александр Анатольевич и Марк Щедрин.

Все четыре дня зрители увидят шоу в исполнении команды по фристайл-мотокроссу FMX-13, а также выступления по снегоходному фристайлу и уникальное экстремальное шоу FreestyleShow.

В Олимпийском парке открыто множество площадок для взрослых и детей. В детской зоне квадроциклов посетители смогут проехать самостоятельно за рулем настоящего квадроцикла и пройти инструктаж от российского чемпиона ралли-рейда "Дакар" Сергея Карякина.