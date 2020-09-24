"Ростов" проиграл дома "Маккаби" и вылетел из Лиги Европы

В домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Ростов" неожиданно уступил "Маккаби" (Хайфа) со счетом 1:2. Напомним, что на этой стадии судьба противостояния решается по итогу одной встречи.

А ведь все для ростовчан начиналось лучше не придумаешь: уже на девятой минуте Эльдор Шомуродов забил эффектный мяч, откликнувшись на передачу Матиаса Норманна. Хозяева в целом контролировали ситуацию на поле и почти ничего не предвещало того, что произошло потом. Еще до перерыва "Маккаби" сравнял счет: отличился Никита Рукавица.

Во второй половине встречи израильский клуб владел большим преимуществом. "Ростов" на удивление был неактивен в атаке и слишком много позволял сопернику в обороне. Как итог - "Маккаби" заслуженно вышел вперед на 60-й минуте благодаря голу Мохаммада Абу Фани.

Возможно, "Ростов" сподобился бы на финальный штурм, если бы не достаточно спорное удаление Данилы Глебова. Оставшись в меньшинстве, хозяева не создали ни одного момента. А клуб из Хайфы спокойно довел дело до победы.

Напомним, что "Ростов" - вторая российская команда, вылетевшая из квалификации Лиги Европы. На прошлой неделе во втором отборочном раунде столичное "Динамо" проиграло в гостях тбилисскому "Локомотиву" (1:2).