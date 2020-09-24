Дело соучастника экс-мэра Челябинска передано в суд

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело бывшего начальника управления капитального строительства мэрии Челябинска Евгения Пашкова, обвиняемого в получении взяток вместе с градоначальником Евгением Тефтелевым. Уголовное дело чиновника будет рассмотрено в Центральном суде Челябинска, где уже слушается дело экс-мэра, сообщили в четверг в надзорном ведомстве.

- По версии следствия, обвиняемый в период с сентября 2015 по апрель 2019 года, занимая должность начальника управления капитального строительства администрации Челябинска, совместно главой города получил от руководителя строительной компании взятку в размере 2,5 миллионов рублей, - рассказала представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Деньги передавались за обеспечение общего покровительства при размещении заказов, заключении и исполнении муниципальных контрактов на выполнение строительных работ на территории города.

В ходе расследования на имущество и денежные средства Евгения Пашкова на сумму свыше полутора миллионов рублей наложен арест.

Уголовное дело Евгения Тефтелева - в отличие от дела его подчиненного, признавшего вину и заключившего сделку со следствием, - уже слушается в суде. Однако в процессе по ходатайству прокуратуры сделан перерыв до 8 октября.