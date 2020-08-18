В Челябинске передано в суд дело экс-градоначальника Евгения Тефтелева

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела бывшего главы города Евгения Тефтелева. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.

- По данным следствия, с 2015-2019 годов обвиняемый в группе со вторым участником преступной деятельности получил взятку частями на сумму 2,5 миллиона рублей за общее покровительство при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории города Челябинска, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 60 миллионов рублей. Евгений Тефтелев признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.

Как уже сообщала "РГ", мэра-отставника задержали в Магнитогорске 11 декабря 2019 года. Там он проживал после потери постов главы Челябинска и вице-губернатора региона.

По версии следствия, экс-градоначальник Евгений Тефтелев вместе с бывшим начальником управления капитального строительства Евгением Пашковым получили взятку за покровительство застройщику при заключении контракта на строительство школы и детского сада в микрорайоне "Парковый". Экс-главе города грозит наказание на срок от восьми до 15 лет лишения свободы с миллионным штрафом.

В декабре прошлого года Тефтелева взяли под стражу, однако позже выпустили из СИЗО под домашний арест.