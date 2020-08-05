Обвиняемому во взятках экс-мэру Челябинска продлили домашний арест

Центральный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия о продлении содержания под домашним арестом экс-главы города Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере. Мера пресечения продлена до 10 октября, сообщили в среду в судебной инстанции.

- Суд посчитал, что обстоятельства, послужившие основанием для избрания меры пресечения в отношении Тефтелева Евгения Николаевича в виде содержания под домашним арестом, не изменились и не отпали, новых обвинений не возникло, - сообщила представитель суда Елизавета Анисимова. - Обвиняемый и его защитники против продления срока содержания под домашним арестом не возражали.

В итоге суд согласился со следствием, установив для окончания расследования и направления дела в суд еще два месяца.

Как уже сообщала "РГ", мэра-отставника задержали в Магнитогорске 11 декабря 2019 года. Там он проживал после потери постов главы Челябинска и вице-губернатора региона.

По версии следствия, экс-градоначальник Евгений Тефтелев вместе с бывшим начальником управления капитального строительства Евгением Пашковым получили взятку в особо крупном размере за общее покровительство застройщику при заключении контракта на строительство школы и детского сада в микрорайоне "Парковый".

В декабре прошлого года Тефтелева взяли под стражу, однако позже выпустили из СИЗО под домашний арест.