Экс-мэра Челябинска выпустили из СИЗО

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции изменил меру пресечения бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву. До 10 апреля экс-чиновник будет находиться под домашним арестом, сообщили в четверг в судебной инстанции.

- Рассмотрев кассационную жалобу адвоката Евгения Тефтелева, суд изменил ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, - сообщила представитель суда Мария Жильцова. - Мера пресечения была избрана на время следствия - до 10 апреля.

Как уже сообщала "РГ", мэра-отставника задержали в Магнитогорске 11 декабря 2019 года. Там он проживал после потери постов главы Челябинска и вице-губернатора региона.

По версии следствия, экс-градоначальник Евгений Тефтелев вместе с бывшим начальником управления капитального строительства Евгением Пашковым получили взятку в особо крупном размере за общее покровительство застройщику при заключении контракта на строительство школы и детского сада в микрорайоне "Парковый".

Центральный райсуд Челябинска в декабре 2019 года избрал Тефтелеву меру пресечения в виде содержания под стражей, позже арест был продлен до 10 апреля 2020 года. Защита обвиняемого подавала апелляцию, но областной суд ее не удовлетворил. Однако Седьмой кассационный суд решил иначе.