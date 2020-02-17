Суд оставил под арестом обвиняемого во взятке экс-главу Челябинска

Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу защиты экс-градоначальника Евгения Тефтелева, оставил в силе постановление о его аресте на срок до 10 апреля. Об этом сообщили в понедельник в судебной инстанции.

- Обжалуя постановление районного суда, защита просила назначить Евгению Тефтелеву меру пресечения в виде домашнего ареста, - рассказала представитель суда Наталья Прохорова. - Однако суд утвердил решение первой инстанции от 31 января 2020 года о продлении сроков ареста обвиняемого.

Как уже писала "РГ", мэра-отставника задержали в Магнитогорске 11 декабря 2019 года. Там он проживал после потери постов главы Челябинска и вице-губернатора региона.

По версии следствия, экс-градоначальник Евгений Тефтелев вместе с бывшим начальником управления капитального строительства Евгением Пашковым получили взятку в особо крупном размере за общее покровительство застройщику при заключении контракта на строительство школы и детского сада в микрорайоне "Парковый".