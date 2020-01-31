Суд продлил арест экс-мэру Челябинска

Центральный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву. Чиновник останется под стражей до 10 апреля, сообщили "РГ" в пресс-службе областного суда.

- Ходатайство защиты об изменении меры пресечения на домашний арест отклонено, - пояснили в пресс-службе.

Как уже сообщала "РГ", ранее суд уже отклонил жалобу защиты Евгения Тефтелева, в которой она просила отменить решение о его аресте на два месяца из-за состояния здоровья.

Мэра-отставника задержали в Магнитогорске 11 декабря. Там он проживал после потери постов главы Челябинска и вице-губернатора региона.

По версии следствия, экс-градоначальник Евгений Тефтелев вместе с бывшим начальником управления капитального строительства Евгением Пашковым получили взятку в особо крупном размере за общее покровительство застройщику при заключении контракта на строительство школы и детского сада в микрорайоне "Парковый"