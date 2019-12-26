Суд оставил без изменений приговор экс-мэру Челябинска

Суд не удовлетворил жалобу адвоката бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева: защитник просил отменить приговор первой инстанции об аресте на два месяца из-за состояния здоровья.

Информацию подтвердили "РГ" в пресс-службе Челябинского областного суда. Таким образом, остался без изменений приговор первой инстанции - Центрального суда Челябинска: Тефтелев останется под стражей до 11 февраля 2020 года.

Как ранее рассказали "РГ" в Центральном суде, суд учел тяжесть совершенного преступления, частичное признание вины, и возможность скрыться от следствия или уничтожить доказательства по уголовному делу. Доводы о заболеваниях и невозможности изоляции из-за этого суд счел необоснованными. Тефтелев изначально просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. По версии следствия, экс-глава города вместе с начальником управления капитального строительства Евгением Пашковым получили взятку в особо крупном размере.