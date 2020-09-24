Верховный суд подтвердил факт сговора на рынке иммуноглобулина

Аргументы бизнеса, что крупным оптовикам принято предоставлять дисконт за выбираемые объемы, оставлены без внимания.

Впервые о картеле на рынке иммуноглобулина, выявленном Свердловским УФАС, стало известно в конце прошлого года. ("Прививка от монополии", "Экономика Уральского округа", 09.01.20). Участниками антиконкурентного соглашения, по мнению антимонопольщиков, стали Свердловская областная станция переливания крови и частная компания "Альфа Фарм". В 2016-2018 годах предприниматели не раз обращались к медикам с предложением произвести препарат под конкретные торги, зная, что наверняка выиграют (как показала проверка, из 106 конкурсов эта фирма была признана победителем в 93, причем в 68 была еще и единственным участником конкурса, то есть ей не пришлось снижать начальную минимальную цену контракта). "Альфа Фарм" выбирала почти весь объем иммуноглобулина, в то же время другим покупателям могли отказать, ссылаясь на его отсутствие.

УФАС усмотрело во всем этом признаки сговора, цель которого - ограничить доступ на рынок конкурентам (нарушение ч. 4 ст. 11 ФЗ о защите конкуренции). Медучреждению выписали штраф на 4,8 миллиона, чуть позже Арбитражный суд Свердловской области скостил сумму до 2,4. Второму участнику картеля предстояло выплатить в бюджет 171,9 миллиона рублей - размер той самой "персональной тридцатипроцентной скидки".

Оба нарушителя захотели оспорить наказание, однако решение антимонопольной службы устояло в трех судебных инстанциях. Станция переливания крови в итоге штраф уплатила полностью, а вот "Альфа Фарм" подала кассационную жалобу в Верховный суд. С точки зрения предпринимателей, антимонопольный орган фактически вмешался в хозяйственную деятельность, где "финансовая премия" контрагенту - нормальная деловая практика в крупном опте. Суд, рассмот­рев все обстоятельства, пришел к выводу, что "Альфа Фарм" в рамках хозяйственных отношений с производителем иммуноглобулина все-таки имела эксклюзивные преимущества. И в передаче жалобы отказал.