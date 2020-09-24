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24.09.2020 11:03
Рубрика: Легковые авто

Салон автомобиля превратили в бассейн с подогревом

Текст: Григорий Гомельчук

В США каждый год проходит Lemons Rally - шуточная гонка, в которой может принять участие любой желающий. Суть гонки заключается в том, что люди за копейки покупают старые автомобили, превращают в их в нелепые "гоночные болиды", и мчат по стране.

Фото: iStock
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В этом году самым ярким автомобилем Lemons Rally, по всеобщему признанию, стал Hot Tub Lincoln, салон которого умельцы превратили в бассейн с подогревом.

За основу своего "шедевра" они взяли классическое купе Lincoln 70-х годов, у которого срезали крышу. Весь салон изготовили из стеклопластика, а места, где руль и педали проходят через моторный щит, загерметизировали. В результате у ребят получился отличный бассейн на колесах, вмещающий 2650 литров воды. Сам Lincoln весит 2400 кг, а с водой его масса составляет более 5 тонн - тот еще болид!

В этом году Lemons Rally проходило в Колорадо, там в горах бывает прохладно, именно поэтому американские "очумелые ручки" решили сделать салон-бассейн подогреваемым, для чего провели через него шланги с охлаждающей жидкостью от двигателя. Как вы могли догадаться, решение оказалось провальным: когда двигатель прогрелся, вода стала уж слишком горячей, и гонщики поспешили перекрыть вентиль, чтобы не свариться заживо.