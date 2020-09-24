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24.09.2020 07:43
Рубрика: В мире

США и Украина не признали итоги выборов в Беларуси

Госдепартамент США не может признать президента Белоруссии Александра Лукашенко законно избранным президентом. Такое заявление распространила пресс-служба ведомства, сообщает Assosiated Press.

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Такого же мнения придерживается и Украина, о чем сообщил в Twitter министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Киев "никогда не вмешивался во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ". Однако, по словам Кулебы, инаугурация Александра Лукашенко "не означает его признания легитимным главой Белорусского государства", - цитирует РБК министра.

Напомним, в среду, 23 сентября, Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси. По информации агентства БЕЛТА, церемония инаугурации, на которую было приглашено несколько сотен человек, проходила во Дворце независимости. Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, положив руку на Конституцию, и подписал акт о принесении присяги. После этого председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента.

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