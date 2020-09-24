Суд отложил рассмотрение иска к Абызову об изъятии 32,5 млрд рублей

Суд удовлетворил ходатайство представителя Генпрокуратуры о приобщении дополнительных материалов к исковому заявлению. Речь идет о 1200 страницах текста, среди которого допросы свидетелей, результаты оперативно-розыскной деятельности, заключения экспертов и расшифровки прослушек разговоров.

Михаил Абызов, выступая перед судом посредством видеоконференцсвязи из СИЗО, просил не принимать данные материалы. "Дополнительные материалы в полтора раза превышают объем самого искового заявления, - сказал он. - Мне их вручили позавчера, в 22:15. Вчера с 8 утра я был доставлен в Мосгорсуд, в течение всего дня я находился на рассмотрении вопроса о продлении меры пресечения. Сегодня я знакомился с материалами уголовного дела. С предоставленными документами (по гражданскому иску) у меня не было времени и возможности ознакомиться".

Суд его доводы не принял и документы приобщил. При этом заседание было перенесено, чтобы у ответчика было время на ознакомление с дополнительными материалами и подготовку к следующим стадиям процесса.

Генпрокуратура требует взыскать с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний в доход РФ 32,5 миллиарда рублей. По мнению прокуроров, экс-министр с 2012 года нарушал установленные для чиновников запреты в области антикоррупционного законодательства: владел оффшорными компаниями, оперировал акциями и обогащался за счет своего высокого положения. Сам экс-министр заявляет, что сдавал все требуемые законом декларации, в том числе о контролируемых иностранных компаниях, а претензии прокуратуры он отвергает.