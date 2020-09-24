Toyota зарегистрировала в России новый Yaris

Вышедший в нынешнем году субкомпактный хэтчбек Toyota Yaris четвертого поколения (XP210) теперь официально зарегистрирован в российской юрисдикции, 22 сентября Toyota оформил российский патент на его внешний облик.

Однако продажи Yaris в России Toyota не планирует, регистрация имеет целью формальную защиту Toyota своих интересов.

Yaris восьмого поколения недавно заработал самый высокий рейтинг по тестам на безопасность EuroNCAP по новому более строгому регламенту.

Автомобиль также примечателен единственным на рынке предложением сочетания полного привода, высокопроизводительного мотора мощностью свыше 250 л.с. и механической КПП.

Не имеющий аналогов GR Yaris адресован энтузиастам динамичной езды, выпуск автомобиля знаменует триумф заводской команды Gazoo Racing Toyota в сезоне 2019 года мирового первенства по ралли FIA WRC.