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24.09.2020 10:02
Рубрика: Легковые авто

Toyota зарегистрировала в России новый Yaris

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

Вышедший в нынешнем году субкомпактный хэтчбек Toyota Yaris четвертого поколения (XP210) теперь официально зарегистрирован в российской юрисдикции, 22 сентября Toyota оформил российский патент на его внешний облик.

Фото: Пресс-служба Suzuki.
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Однако продажи Yaris в России Toyota не планирует, регистрация имеет целью формальную защиту Toyota своих интересов.

Yaris восьмого поколения недавно заработал самый высокий рейтинг по тестам на безопасность EuroNCAP по новому более строгому регламенту.

Автомобиль также примечателен единственным на рынке предложением сочетания полного привода, высокопроизводительного мотора мощностью свыше 250 л.с. и механической КПП.

Не имеющий аналогов GR Yaris адресован энтузиастам динамичной езды, выпуск автомобиля знаменует триумф заводской команды Gazoo Racing Toyota в сезоне 2019 года мирового первенства по ралли FIA WRC.

Фото: Роспатент
#Toyota