Трамп не ответил на вопрос о гарантии мирной передачи власти после выборов

Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос, гарантирует ли он мирную передачу власти при поражении на ноябрьских выборах. При этом он выразил уверенность в своей победе на них.

"Посмотрим, что произойдет. Вы знаете, что я очень сильно выражал недовольство по поводу процесса голосования, и это полная катастрофа", - заявил Трамп, имея в виду голосование по почте. Он также отметил, что никакой передачи власти не будет, подчеркнув, что "будет продолжение", пишет ТАСС.

Ранее кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден рассказал, как поступит, если Трамп откажется признать итоги голосования в ноябре и не покинет Белый дом. По словам Байдена, на помощь придут военные, которые "выпроводят Трампа".

Напомним, очередные всеобщие выборы в США пройдут третьего ноября.