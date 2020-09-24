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Рубрика: В мире

Трамп не ответил на вопрос о гарантии мирной передачи власти после выборов

Фото: AFP/MANDEL NGAN Фото: AFP/MANDEL NGAN
Фото: AFP/MANDEL NGAN

Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос, гарантирует ли он мирную передачу власти при поражении на ноябрьских выборах. При этом он выразил уверенность в своей победе на них.

Фото: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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"Посмотрим, что произойдет. Вы знаете, что я очень сильно выражал недовольство по поводу процесса голосования, и это полная катастрофа", - заявил Трамп, имея в виду голосование по почте. Он также отметил, что никакой передачи власти не будет, подчеркнув, что "будет продолжение", пишет ТАСС.

Ранее кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден рассказал, как поступит, если Трамп откажется признать итоги голосования в ноябре и не покинет Белый дом. По словам Байдена, на помощь придут военные, которые "выпроводят Трампа".

Напомним, очередные всеобщие выборы в США пройдут третьего ноября.

В мире США Выборы президента США-2020 Дональд Трамп

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